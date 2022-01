Lo último que le dijo Mauricio Leal a su hermano, capturado como responsable del crimen

Este viernes, 14 de enero, se conoció la captura de Yhonier Leal por parte de las autoridades como presunto responsable de los crímenes de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández.

Leal se enfrenta a un proceso judicial en el que deberá responder por el delito de “homicidio agravado”, por el parentesco con las víctimas, el estado de indefensión y la sevicia; de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la Nación.

“A través de diversas actividades investigativas, de la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física, allegados a la investigación, se logró establecer que Yhoiner Rodolfo Leal Hernández, hijo y hermano de las víctimas, podría ser el responsable de la muerte del estilista y su madre”, indica el comunicado del ente acusador.

Además, el señalado deberá responder también por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El detalle de lo que le habría dicho Mauricio a Yhoimer se conoció a través de una entrevista que le dio a El Tiempo.

“Lo último que me dijo mi hermano, un día antes de lo que sucedió… me mandó un audio para que por favor le subiera unas galletas. Eso fue lo último que me dijo, en un audio en mi celular. Y un día antes simplemente nos dimos las buenas noches y eso fue lo que pasó”, le dijo Yhoimer al medio.

Se espera que este sábado, 15 de enero, se ejecute la legalización de la captura e imputación de cargos ante un juez de control de garantías.

El ente acusador anunció que “se solicitará medida de aseguramiento en establecimiento carcelario”.

#ATENCIÓN | Investigadores del #CTI de la #Fiscalía capturaron a Yhoiner Rodolfo Leal Hernández por su presunta participación en el homicidio del estilista Mauricio Leal Hernández y de su señora madre, Marleny Hernández Tabares. pic.twitter.com/Fx7MPFNpR1 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 15, 2022

