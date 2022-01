Josse Narváez fue captado cantando a todo pulmón por Cristina Hurtado y fue elogiado en las redes sociales

Josse Narváez y Cristina Hurtado conforman una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento en Colombia, de hecho, hace tan solo unas semanas recibieron a un nuevo integrante de la familia, el cual ha sido motivo de felicidad, no solo para las dos celebridades, sino para todos sus seguidores en las redes sociales.

Sobre el video:

En las últimas horas, la modelo y presentadora captó a su esposo cantando a todo pulmón en medio de su hogar, sin embargo, fue el mismo Narváez quien compartió el video a través de sus cuenta de Instagram donde, de hecho, cuenta con más de un millón y medio de seguidores.

“Ella me grabó sin darme cuenta, no es lluvia, estamos fritando papás …. Y aunque mi pinta no es la adecuada …Cris pagó la boleta !!!🤣🤣🤣🤣🤣jajaja la amo!!!”, fueron las palabras de Josse con las que acompañó la publicación.

El video ha recibido miles de interacciones donde destacan el talento del también actor y presentador para el canto. En el momento cuenta con más de 48.000 likes. Entre los comentarios del video destacan los de grandes personalidades como Claudia Bahamón.

“O sea quiero concierto ya! Tu porqué carajos nunca te dedicaste full a cantar? Wow!”, señaló la presentadora de ‘MasterChef Celebrity’.