“Pretenden en hacerme quedar como loca”: Britney Spears le responde a su hermana

Britney Spears y su hermana Jamie Lynn no para los ataques tras el fin de la tutela de la princesa del pop que la mantuvo “esclavizada” durante 13 años.

A dos meses de que Brit consiguiera su libertad ha contado el poco apoyo que tuvo de su hermana menor y de su familia mientras enfrentaba una de las etapas más difíciles de su vida.

Luego de callar por tantos años, la cantante ahora no le teme a contar su verdad y responder sin pelos en la lengua.

Britney Spears le responde con todo a su hermana Jamie Lynn

Jamie Lynn a quien la intérprete de Toxic ha acusado de aprovecharse de su situación para su beneficio económico, se encuentra promocionando su libro Things I Should Have Said en donde ha aprovechado para hablar sobre su relación.

En medios de lágrimas la también actriz le confesó al a la periodista Juju Chang en el programa Good Morning America, que siempre estuvo acompañando a Britney aunque en un principio no entendía de que trataba la tutela al ser tan joven y estar embarazada.

Incluso calificó su comportamiento como “errático”, “paranoide” y “fuera de control”.

Su palabras hicieron enfurecer a Britney quien salió en su defensa y reiteró que nunca estuvo mucho tiempo a su lado.

“Nunca estuvo mucho a mi lado hace 15 años, durante ese tiempo, así que ¿por qué están hablando de eso a no ser que quiera vender un libro a mi costa? ¿De verdad?”, rechazó. — Britney Spears

De igual manera aseguró que Jamie nunca trabajó por que le daban todo.

“Mi hermana nunca ha tenido que trabajar por nada, ¡se le ha dado todo siempre!”, dijo. — Britney Spears

La estrella no dejó de mencionar el daño que le hizo su familia por tanto tiempo,al punto de aniquilarle sus sueños.

“Todos ellos han tenido la oportunidad de hacer y engañarme, y yo siempre me sentaba y lo aceptaba. Arruinaron mis sueños y pretenden hacerme quedar como la loca de esta historia. A mi familia le encanta destruirme, estoy asqueada”, contó. — Britney Spears

A pesar de su molestia reveló que un día antes estuvo enferma y le deseo buena suerte con su libro.