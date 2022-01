Kylie Jenner alcanza los 300 millones de seguidores en Instagram y se convierte en la primera mujer en lograrlo

La menor del clan ‘Kardashian-Jenner’, Kylie Jenner alcanzó los 300 millones de seguidores en la plataforma de Instagram y se convirtió en la primera mujer en lograr este hito. Aunque la hermana menor de Kendall Jenner no ha estado muy activa en redes sociales, aún así, logró esta hazaña.

La última fotografía que publicó Kylie fue una donde dejaba ver su baby bump o pancita y así regresó a las redes sociales depués de que la influencer y empresaria se tomara un descanso tras lo sucedido en el festival Astroworld de su pareja Travis Scott. Cabe recalcar que ambos están esperando a su segundo bebé el cual se espera que nazca en las próximas semanas.

Kylie Jenner Kylie Jenner presume su ‘baby bump’ en nueva foto exclusiva publicada en Instagram. / Foto: Instagram

Celebridades más seguidas en Instagram

Por otro lado, la cantante y actriz que saltó a la fama gracias al canal de televisión Nickelodeon, Ariana Grande, es la segunda mujer más seguida dentro de la plataforma con 289 millones de followers. Pero el futbolista Cristiano Ronaldo tiene el récord de la persona más seguida en Instagram con 389 millones de seguidores.

Kylie Jenner. La menor del clan 'Kardashian-Jenner' alcanzó los 300 millones de seguidores en Instagram. / Foto: Instagram

¿Cuándo nace el bebé de Kylie Jenner y Travis Scott?

De acuerdo a varios rumores el segudo bebé de Kylie Jenner y Travis Scott estaría naciendo a finales de enero o principios de febrero, ya que el pasado mes de diciembre la estrella de televisión realizó un baby shower muy íntimo en compañía de toda su familia pero aún se desconoce el sexo del bebé, pero sin duda, sabemos que su hermana mayor Stormi, lo está esperando con ansias.

Travis Scott y Kylie Jenner. ¿Cuándo nace el bebé de Kylie Jenner y Travis Scott?. / Foto: Getty Images

Hace un par de días, salieron a la luz varias imágenes en las cuales se podía ver a a varios miembros de la familia Kardashian incluidos Kris Jenner y su novio Corey Gamble cubriendo con mantas a Kylie Jenner mientras bajaba de un jet privado, por lo anterior, los fans creen que Kylie ya dio a luz y por eso se estaba ocultando de los paparazzi, sin duda este es un misterio que en las próximas semanas se resolverá ya que los fanáticos creen que dará a conocer la noticia por medio de sus redes sociales.

Pero por otro lado, los internautas creen que lo hace porque se dará la primicia en el nuevo show de las Kardashian-Jenner el cual lleva por nombre The Kardashians y que se transmitirá por la plataforma de Hulu. Así que por eso no puede revelar nada y no ha publicado nada acerca del nacimiento de su segundo bebé.