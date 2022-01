Jennifer Aniston aparece sin una gota de maquillaje y cabello al natural y sorprende con su belleza

Jennifer Aniston es una de las celebridades que se ha despojado del hábito de lucir siempre perfecta para mostrarse ante sus seguidores totalmente al natural.

La actriz es un icono de la moda por su belleza y sus impecables looks, además, de su innegable talento para actuación con el que se ha ganado millones de seguidores a nivel mundial.

A sus 52 años, la recordada Rachel Green de Friends sigue demostrando que sigue igual de hermosa que hace unos años atrás y no tiene problema en mostrar sus escasas arrugas y cabello rizado.

Jennifer Aniston al natural

Con una toalla enrollada alrededor del cuerpo, la cara lavada y su famosísimo pelo pero con su textura natural apareció Aniston en su cuenta en Instagram.

Un claro mensaje dejó la famosa al demostrar que la belleza al natural es la que realmente importa.

Jen se sumó a la lista de celebridades que buscan humanizar la menara en la que son percibidas por aparecer siempre con grandes outfits y maquillajes perfectos.

Ahora son muchos los seguidores que sienten a sus ídolos más cercanos.

“De acuerdo, Humedad... 🥵😵💫⁣ Vamos…..👊🏼💪🏼 @lolavie”, escribió junto a la postal en Instagram. — Jennifer Aniston

Aunque su melena es de las más admiradas de Hollywood, no se escapa de los estragos de la humedad y no le importa posar ante 39,2 millones de fans con un look mucho menos pulido al que vemos en la gran pantalla.

De igual manera, aprovecha para mencionar LolaVie, la marca sostenible de cuidado del cabello que lanzó en septiembre de 2021.

Los elogios por parte de sus fans no tardaron en llegar, además, del sentimiento compartido de luchar contra la humedad.