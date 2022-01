Ex compañera de Jamie Lynn Spears en Zoey 101 pone un alto a sus polémicas declaraciones

Jamie Lynn Spears está de nuevo envuelta en polémica (o mejor dicho, nunca salió de ahí) tras dar una entrevista con la periodista Juju Chang para “Good Morning America” de la ABC.

La intención era hablar de su nuevo libro autobiográfico Things I Should Have Said, en el que se sinceró sobre lo que llevó a su tensa relación con su hermana mayor, la estrella del pop Britney Spears.

Jamie Lynn alegó no saber qué es lo que estaba pasando con Britney. “Cuando (la tutela) se puso en marcha, yo tenía (a) 17 años, estaba a punto de tener un bebé”, dijo Jamie Lynn. “No entendía lo que estaba sucediendo ni estaba concentrado en eso... Entiendo tan poco sobre eso entonces como lo entiendo ahora”.

Y mientras que los internautas han expresado que la ex estrella Nickelodeon sigue aprovechándose de la fama de Britney y queriendo limpiar su imagen haciéndose la víctima, una ex compañera de Zoey 101 alzó la voz en su contra.

Alexa Nikolas, quien interpretó a Nicole Bristow en la serie de Nickelodeon se molestó por cosas que Jamie Lynn dijo sobre ella en el libro, asegurando que “son mentiras” y que no tiene nada que ver con ella desde hace años.

Jamie Lynn Spears

La actriz habría salido del elenco de Zoey 101, tras haber sido víctima de los abusos del productor Dan Schnider y de tener varias peleas importantes Jamie Lynn, quien era la protagonista.

En una publicación en Instagram, Alexa compartió una publicación en respuesta a los comentarios de su compañera.

“Me sorprendió bastante verla acostada en una tormenta allí”, dijo Nikolas sobre el libro. “Recientemente pensé que estábamos bien después de que ella trató de usarme en su video musical de Zoey 101 para verse mejor después de que finalmente me enteré de lo que me sucedió mientras estaba en el set. Me dejaron de lado una vez más durante la estrategia de reinicio de la reunión”.

Jamie Lynn Spears

La actriz señaló que Spears quiso convencerla de aparecer en un video especial para lanzar una nueva serie de Zoey 101 pero que aunque “se disulpó” por lo que había sucedido entre ambas, rechazó su oferta. “Supongo que la presión de los demás la hizo abordar el problema. Rechacé su oferta. ¿Porqué ahora? Pero estaba feliz de obtener una disculpa finalmente. Así que la perdoné”.

“No tengo idea de lo que está pasando ahí con ella, pero no quiero tener nada que ver con eso”, continuó Nikolas. “Movimiento típico de un acosador para jugar la carta de víctima / engañar a otros mientras miente directamente. Le respondí y le dije: ‘Por favor, no me envíes nada y deja de contactarme’”.

Así mismo, le molestó el hecho de que Spears nunca habló con ella de lo que había sucedido, razón por la que le pareció bajo que mencionara el conflicto en el libro.

“Ella nunca me habló personalmente de nada de lo que mencionó en el libro porque sabe que todo lo que dice es una mentira total y yo la habría criticado por eso. Uno a uno”, dijo. “Es triste ver que alguien no cambia después de todos estos años. Nada de lo que dijo en su libro sobre mí sucedió realmente”.

En otra publicación, Nikolas mencionó que apoya a Britney Spears.

Britney Spears

Britney no se quedó callada tras la entrevista de su hermana.

La cantante publicó una serie de mensajes en los que habla de las veces que su hermana intentó aprovecharse de su música para ganar fama así como de los comentarios que Jamie Lynn hizo sobre vivir “a la sombra de Britney”. “Sé que a la mayoría le puede parecer una tontería pero yo escribí muchas de mis canciones y mi hermana era la nena, nunca tuvo que trabajar para nada. Todo siempre se lo dieron a ella!!!!”. escribió la intérprete de Baby One More Time.

“Siempre fui la persona más grande. Todos tenían que HACERLO y JUGARME y yo siempre me sentaba y lo tomaba”, “así que sí, arruinaron mis sueños... ¡Espero que a tu libro le vaya bien, Jamie Lynn! !” ella añadió.

“¡Felicidades Jamie Lynn, llevaste esto a otro nivel!”.