¿Ya viste el nuevo videoclip de Adele? ‘Oh My God’ fue recientemente estrenado

Oh My God - Adele Captura de pantalla del videoclip oficial

La superestrella mundial Adele sorprende con el estreno de un nuevo videoclip para su próximo sencillo “Oh My God”, de su más reciente álbum ‘30′ .

Adele vuelve a encontrarse con el director de video Sam Brown, encargado de dirigir también su video de 2010 de la canción “Rolling In The Deep”. La energía y el movimiento del video subrayan el tono inmediato y sensual de la canción

“Sé que está mal, pero quiero divertirme”, afirma Adele al referirse a su nueva entrega.

30, el cuarto y último álbum de estudio de Adele, continúa dominando las listas de todo el mundo y está oficialmente certificado 3x Platino en los Estados Unidos y 2x Platino en el Reino Unido, Irlanda, Francia y Corea. Lanzado en noviembre pasado, 30 es el álbum más vendido de 2021 y en los Estados Unidos ha sido # 1 en la lista Top Album Sales de Billboard durante 7 semanas. 30 es el álbum más vendido de 2021 y el único álbum que vende más de un millón de copias en ventas de álbumes puros. El primer sencillo del álbum, “Easy On Me”, es un éxito mundial y ha ocupado la posición # 1 en la lista Hot 100 de Billboard durante 8 semanas.

“Easy On Me” es actualmente la canción #1 en la radio Top 40 de estados Unidos por 6ª semana, superando el mejor disco anterior de Adele con “Rolling In The Deep” a las 5 semanas en 2011. Tras su lanzamiento, “Easy On Me” fue la canción más añadida a la radio estadounidense y la canción más reproducida en una sola semana.

Adele iniciará su residencia previamente anunciada en Las Vegas, WEEKENDS WITH ADELE, el 21 de enero de 2022 en The Colosseum of Caesars PalaceHotel.

Vea aquí el nuevo video de Adele ‘Oh My God’: