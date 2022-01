Rebel Wilson cuenta su mayor secreto al revelar el ejercicio que la hizo perder 35 kilos

Rebel Wilson es inspiración para todas aquellas mujeres con sobrepeso que desean bajar esos kilos de más.

La cantante se enfocó en su bienestar físico y aunque muchos han pensado que se sometió a una cirugía o a estrictas horas de entrenamiento, su fórmula secreta fue mucho más sencilla.

La australiana reveló que el método que la hizo bajar los 35 kilos que tenía de más fue caminar, un ejercicio que puede realizar cualquier persona.

“El doctor me dijo: ‘Rebel, la mejor manera de perder grasa corporal no deseada es simplemente caminar’”, comentó durante una entrevista para Apple Fitness+.

La estrella llegó a pesar 105 kilos, por lo que ahora se sumó a la lista de mujeres que inspiran a llevar una vida más saludable.

Ahora suele presumir su transformación física en redes sociales donde la han elogiado por su belleza y valentía.

Aunque Rebel está orgullosa de haber logrado el cambio asegura que confesó sentirse nostálgica por no proponerse este cambio a los 30, y no a los 40.

“Ahora que lo puedo hacer, a veces me siento triste de no haberlo hecho antes. Pero cada camino es diferente, y no es una carrera o competencia [...] Tengo una empatía natural por cualquier persona que ha tenido problemas de peso porque es algo con lo que siempre he luchado”, “, comentó a InStyle.

