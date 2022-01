Razones por las que hay que ver ‘Spencer’, la película sobre el lado oscuro que vivió Lady Di

La creación de Pablo Larraín y que lleva por nombre ‘Spencer’ sin duda ha sido una de las propuestas cinematográficas que más expectativas ha generado sobre todo, porque muestra a una Lady Di más profunda, dramática e introvertida siendo interpretada por una Kristen Stewart que bien podría ser candidata a ser nominada para los Oscar 2022.

Esta quizás sea la intención de este realizador, pero lo cierto es que mientras esta producción llega a Latinoamérica en este 2022 crece la incertidumbre si esta interpretación puede llegar a superar a todas las que se han visto recientemente en pantalla. Por eso,, queda esperar que tras su difusión sea el público quien decida este argumento.

Por lo pronto, te presentamos detalles o las razones que hay de sobra para no perderse esta trama en la que más allá de revelar secretos, se muestra el universo de una princesa que amó sin ser correspondida y que siempre estuvo opacada por la sombra de un imperio real que no le permitió actuar como realmente quería.

Razones por las que hay que ver ‘Spencer’

Y es que ‘Spencer’ mostrará aspectos como la desesperación, acorralamiento, molestias y hasta pesadillas que vivió la llamada “Princesa de corazones” en los momentos más álgidos de su popularidad incomprendida en la que más allá de encontrar soluciones a sus angustias encontró más soledad y sobre todo maltratos de los que poco se suele hablar.

Por ello, te presentamos algunos detalles sobre el por qué esta producción no debe dejarse pasar por alto, pues muestra a una mujer sensible, que sintió y que se decepcionó de la realeza y todo aquel que estaba en su entorno y no supo cómo apoyarla en los momentos más duros de su estancia en el famoso Palacio de Buckingham:

No es una biografía tradicional: Esto lo tuvo claro desde un principio Larraín, pues a través de este ambicioso proyecto él quiso mostrar los altibajos de esta mujer que pese a su grandioso carisma nunca fue comprendida dentro del ambiente de la realeza. Aquí no hay verdades ni mentiras, sino la realidad del sentir de esta mujer que estuvo encerrada en un mundo en los que tuvo que lidiar con diferencias de todo tipo y que no supo canalizar su dolor y preocupaciones.

Kristen Stewart hace gala de su talento: Los argumentos, así como el protagonismo dramático de cada escena resultan sublimes de manos de esta actriz quien asumió con mucha responsabilidad esta nueva versión muchos más humana de Diana de Gales. Aquí no hay treguas para ser complacientes con nadie, pues el interés de sus realizadores es mostrar algo diferente y nunca antes abordado en otras producciones.

Calidad visual e interpretativa: Quien conoce el trabajo de Larraín sabe que él no deja su esencia de mostrar siempre las más impecables escenas, así como argumentos, tanto que hay quienes se han atrevido a calificar esta propuesta como una poesía visual debido a lo majestuoso de su fotografía, diseño de producción, así como los muy elegantes vestuarios y música. Esto sin obviar a su muy selecto elenco.