La particular confesión de Alejandra Azcárate

Alejandra Azcárate se ha convertido en uno de los más grandes referentes de la comedia a nivel nacional, e incluso, latinoamericano. Así mismo, se ha destacado por su personalidad irreverente que, según sus palabras, es la personalidad ideal para una persona que se dedica de lleno a este arte.

Alejandra, haciendo honor a su forma de ser, inició una dinámica de preguntas y respuestas a través de sus redes sociales donde respondió un particular cuestionamiento junto a su equipo de trabajo.

En sus historias, la comediante escribió la siguiente pregunta: “¿Te le has dormido a alguien en el acto?” Junto a la pregunta puso las opciones de “si y no”.

Durante el video puso a responder a las personas que la acompañaban, la primera respuesta llegó por parte de su maquillador Alfonso Domínguez, quien en su respuesta prefirió devolver la pregunta en vez de dar declaraciones. Posteriormente, el turno fue para el fotógrafo, quien al pensar la respuesta le dio a entender a Alejandra que si le había pasado.

Finalmente fue la misma actriz quien tuvo que responder ante el cuestionamiento.

“Yo no me he dormido pero he bostezado”, dando a entender que en algún momento si tuvo una persona con la que no la estaba pasando del todo bien.