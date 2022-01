Hassam estalla las redes sociales con memes relacionados a la alcaldesa de Bogotá Claudia López

Tras reglamentar el nuevo ‘Pico y Placa’ en Bogotá, el descontento de una parte de la ciudadanía no se hizo esperar, por ende, le reclamaron a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López por una reducción en el impuesto vehicular al no poder usar los carros durante todo el año.

López hizo unas polémicas declaraciones al respecto invitando a los usuarios a vender su vehículo si no estaban de acuerdo con las medidas, convirtiéndose así, en un tema de conversación obligado para todos los bogotanos. Además, se ha convertido en un punto de partida e inspiración para la creación de memes que buscan, a su vez, ser crítica para la medida tomada por la mandataria.

“Los impuestos son por tener carro. Los invito a que los vendan y usen el transporte público. Es más barato pagar el pico y placa solidario, que comprar un segundo vehículo”, aseguró la mandataria.

A través de su cuenta de Twitter, el comediante Hassam compartió algunas de las imágenes con las que busca demostrar que el humor es una forma válida de hacer caer en cuenta a los gobernantes el sentir del pueblo.

“Si no exponemos las c*gadas de nuestros dirigentes, así sea con humor, qué otra forma tenemos de hacerles saber que no pueden burlarse del pueblo. Y no hablemos de (en las urnas) que bien sabemos lo acomodados que podemos llegar a ser”, señaló el comediante.

Estas son algunos de los tuits compartidos por Hassam:

Y el ganador a MemeClau: pic.twitter.com/vciKQwHJ7N — Hassam (@oficialHASSAM) January 13, 2022