Hace 23 años fue el debut de Britney Spears con su álbum '...Baby One More Time' Twitter @mcgrathbenoist

Una nueva era nacía a finales de siglo y es que surgía la ‘Princesa del Pop’ Britney Spears, quien sorprendía al mundo con su primer álbum ‘...Baby One More Time’. Tenía solo 17 años cuando el éxito llegó a sus pies, lo que la llevaría a ser una de las responsables de la resurrección del pop adolescente en la industria de la música.

♥ @BritneySpears ♥ pic.twitter.com/afywadmw8G — MTV Argentina 🌈 (@MTVLAargentina) January 12, 2022

Eric Foster White, fue con quien la cantante grabó la mayoría de las canciones del álbum en la ciudad de Nueva York, y el sueco Max Martin, quien desde entonces se volvería una figura clave en los inicios de la carrera de Spears.

Cinco sencillos fueron lanzados del álbum. El primero, ‘...Baby One More Time’, homónimo del disco, que se convirtió en un éxito mundial, encabezando todas las listas musicales en las que apareció, y es uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, vendiendo más de diez millones de copias.

Hace 23 años que salió ...Baby one more time.



Ya estamos viejitos pic.twitter.com/g0ulyypTuz — Lui Piernas Cortas (@_Luislayer_) January 12, 2022

‘Sometimes’, ‘(You Drive Me) Crazy’, ‘From The Bottom Of My Broken Heart’ y ‘Born To Make You Happy’ le siguieron al éxito mundial. Con todo, ...’Baby One More Time’ vendió 10,6 millones de copias en Estados Unidos, siendo el decimocuarto álbum más vendido desde que Nielsen SoundScan comenzó a sondear las ventas de música en el país en 1991.

No obstante, el lunes 19 de julio de 2004, ...’Baby One More Time’ fue certificado catorce veces de Platino por la asociación RIAA, a modo de acreditación de ventas legales récords de 14 millones de copias en el país.

El video más impactante del disco

‘...Baby One More Time’ no solo se trataba de una single, sino de una producción musical arrasadora y es que así fue la llegada al mundo de la música. El éxito clásico fue número 1 en el Hot 100 y vendió millones de copias en todo el mundo.

El video fue dirigido por Nigel Dick durante los días 6, 7 y 8 de agosto de 1998 y se convirtió en todo un suceso por su originalidad, ya que fue una idea de la cantante que hizo cambiar todo al último momento y hacerlo distinto a como estaba concebido.

Fue grabado en Los Ángeles en California desde un colegio en el Britney se aburre cuando está por finalizar su última clase. Cuando la campana suena, Spears y sus amigas salen corriendo al pasillo y da inicio la coreografía.

Luego sale de su escuela y la encontramos afuera de su colegio con ropa estilo deportivo mostrando sus habilidades como bailarina y gimnasta. Seguidamente está sentada en las gradas de la cancha de baloncesto del colegio, mirando a quien se supone fue su novio, todos con ropa deportiva que fue seleccionada a última hora.

Una coreografía junto a sus bailarines en la cancha de baloncesto forma el toque del video que revolucionó al mundo que finaliza mostrándonos que la cantante se encontraba aun en clases y que lo que se vio anteriormente solo era un sueño. Sin dudas un gran contraste entre el inicio y el final del vídeo.

Desde entonces y su publicación en YouTube el video ha arrasado con las visitas y es considerado uno de los mejores de la artista. Además, que su aspecto de colegiala sexy ha sido replicado en miles de oportunidades por sus seguidores. Rolling Stone lo nombró el mejor single de debut de todos los tiempos y marcó el comienzo de una carrera legendaria.