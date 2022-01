Epa Colombia rechaza contundentemente a los políticos que la quieren sumar a sus campañas

Epa Colombia había estado alejada de sus redes sociales durante los últimos días, sin embargo, ha vuelto a aparecer a través de su cuenta de Instagram buscando dejarle a todos sus seguidores un contundente mensaje, además, agradeciéndoles por todo su apoyo durante los últimos años.

Daneidy Barrera contó que durante los últimos días múltiples personalidades de la política colombiana le han ofrecido integrarse a sus campañas políticas, incluso, ofreciéndole grandes sumas de dinero como motivación. No obstante, la empresaria ha rechazado todas las ofertas; además, agregó que lo seguirá haciendo así le ofrezcan sumas mayores.

“No sabes cuántos políticos me han ofrecido dinero, no sabes qué es lo que han querido hacer conmigo, pero yo no me he prestado para esa payasada. Quien me sacó adelante fuiste tú, quien me compra eres tú, no ellos. Yo no le debo nada a nadie, ya pagué los favores que me habían hecho (...) Yo no voy a apoyar a ninguna campaña, a ningún político, a ningún partido, porque vale más mi amistad que yo ponerte a recibir dinero y no tenerte a ti. No me voy a dejar comprar”, expresó la también creadora de contenido a través de esta red social.

Así mismo, ‘Epa’ ha sido reconocida en las últimas horas, pues se estuvo acercando a un centro de reclusión femenino para entregarle a las mujeres que allí se encuentran algunos kits de belleza de su propia marca. El hecho lo estuvo compartiendo también en sus redes sociales.