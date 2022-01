Después de que la mandataria Claudia López diera a conocer las nuevas medidas que tendrán los bogotanos para el uso de sus vehículos particulares en Bogotá, señalando que los ciudadanos que se quejan por los impuestos deberían vender su carro, desató una ola de comentarios, memes y polémicas en redes sociales.

En esta ocasión Daneidy Barrera usó sus redes sociales para opinar sobre esta nueva medida “Salir adelante en Colombia es muy difícil, y si uno no quiere pagar impuestos, pues le dicen que venda el carro. Aquí lo que quieren es verte pobre, amiga. Por eso es tan complicado hacer empresa en este país”, afirmó Daneidy

“Necesitamos que la ocupación de los carros pase de uno a tres. Es cuestión de organizarse en los viajes fijos a estudiar y trabajar. Tenemos que cambiar la amargura que nos genera el trancón por la movilidad inteligente”, concluyó.

Además dejó claro su postura frente a los rumores sobre alianzas con diferentes partidos políticos “No saben cuántos políticos me han ofrecido dinero, pero yo no voy hacer campaña por ninguno de ellos. Apóyense en la derecha, izquierda y centro, en lo que quieran, y no les van a dar nada. Salgan adelante por su propios medios”

El ‘vainazo’ de Epa Colombia a Claudia López