Cómo inició el romance de Megan Fox y Machine Gun Kelly y las críticas por su diferencia de edades

Megan Fox y Machine Gun Kelly han protagonizado uno de los momentos más románticos de 2022, pues, luego de año y medio de relación, él decidió proponerle matrimonio y ella aceptó.

A pesar de los problemas que tuvieron al inicio, el amor triunfó, pues recordemos que ella fue muy criticada porque es cuatro años mayor que él.

Los famosos se conocieron en marzo de 2020, en el set de grabación de la película “Midnight in the Switchgrass”, que se estrenó a mediados de 2021.

Después de algún tiempo saliendo, decidieron hacer oficial su relación, cuando Megan apareció en el video de la canción “Bloody Valentine”, que lanzó el rapero en mayo de 2020.

El sencillo está por llegar a las 100 millones de reproducciones en el canal de YouTube de Machine; incluso, han surgido nuevos comentarios, tras la propuesta de matrimonio.

Luego de esto, ambos comenzaron a compartir momentos juntos en redes sociales y a asistir a varios eventos.

La actriz comenzó a ser blanco de varias críticas, pues algunos la señalaron de descuidar a sus tres hijos, fruto del matrimonio que tuvo con el actor Brian Austin Green, y de haber cambiado mucho por su relación con el rapero.

Y es que la actriz comenzó a tener una actitud más relajada ante los medios.

En una entrevista con “InStyle”, Fox reaccionó a todos los comentarios que había recibido sobre la diferencia de edades.

“¿Quieres hablar sobre el patriarcado?… Él es cuatro años más joven que yo y la gente se comporta como si estuviera saliendo con un hombre más joven. Él tiene 31 y yo 35. Por supuesto, ha vivido como si tuviera 19 años toda su vida, pero no los tiene. Nadie siquiera parpadearía dos veces si George Clooney estuviera saliendo con alguien cuatro años menor”, dijo Megan.

A través de sus respectivas redes sociales, los enamorados compartieron que el 11 de enero se comprometieron.

Comenzando por Megan, quien publicó un video del momento de la propuesta de matrimonio.

“En julio de 2020 nos sentamos bajo este árbol. Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero embriagados del amor y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí y luego bebimos la sangre del otro”, escribió la actriz.