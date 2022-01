Ben Affleck admite que Matt Damon lo ayudó a descubrir que ya no quería ser Batman

Aunque los fanáticos se han hecho ilusiones sobre la posibilidad de que Ben Affleck regrese a la capa negra y de vida a Batman en un nuevo proyecto del Universo Cinematográfico de Marvel, tal parece que eso no sucederá.

El actor de 49 años, hizo varias revelaciones sobre su negativa a dar vida al personaje que estrenó hace seis años. Sin duda, los fans no pueden olvidar su versión del enmascarado en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia.

Pero lo que pocos saben es que uno de sus mejores amigos, el también actor y productor Matt Damon, ha sido clave en su decisión de no seguir en el cine de superhéroes, reseñó Tomatazos.com.

Ben Affleck y Matt Damon (Agencias)

“Affleck y Damon tienen una larga historia de colaboración y amistad en Hollywood, cuando eran jóvenes, escribieron y protagonizaron Mente Indomable que fue nominada al Óscar en varias categorías, incluyendo Mejor Película y Mejor Director (Gus Van Sant), y ganó la estatuilla por Mejor Guión Original. Su más reciente colaboración es El Último Duelo cinta que fracasó en taquilla pero fue bien recibida por la crítica”, citó el medio.

“No voy a hacer eso nunca más”

Aunque no nombró a nadie en particular, Affleck afirmó en una entrevista con Entertainment Weekly, que el tiempo en el que trabajo en Liga de la Justicia fue el punto más bajo de su vida personal.

“Tuve una experiencia realmente nadir en Liga de la Justicia por muchas razones diferentes. Sin culpar a nadie, pasaron muchas cosas. Pero realmente es que yo ya no era feliz. No me gustaba estar allí. No pensaba que fuera interesante. Y luego sucedieron algunas cosas realmente jodidas, cosas muy feas. Pero, fue entonces cuando pensé, no voy a hacer eso nunca más”, dijo sin precisar exactamente qué “cosas” ocurrieron, aunque revisando su historia vemos que todo coincide con su divorcio de Jennifer Garner y su caída en el alcoholismo.

Se habló de que Michael Keaton sería el principal Batman del DCEU, pero a sus 70 años, se cree que pueda entrar pero como una figura mentora. Para resolver el conflicto, Batgirl podría ocupar el lugar que correspondía a Batman.

Según el medio, también circula que Supergirl será la encargada de ocupar el puesto dejado por el Superman de Henry Cavill. Supergirl es interpretada por Sasha Calle y debutará en The Flash.

Ben Affleck como Batman (Captura)

“Haré cosas que me traigan alegría”

Affleck se reunió en varias ocasiones con Damon y fueron esas conversaciones las que le dieron luz sobre lo que debía hacer, tanto en lo personal como en lo profesional.

“Hablé contigo al respecto y fuiste una influencia principal en esa decisión, quiero hacer las cosas que me traigan alegría. Luego fuimos e hicimos El Último Duelo y me divertí todos los días con esta película. Yo no era la estrella, no era simpático. Yo era un villano. No era todo lo que pensaba que se suponía que debía ser cuando comencé y, sin embargo, fue una experiencia maravillosa. Y fueron solo cosas que surgieron y que no estaba persiguiendo”, confesó el actor, quien ahora intenta recuperarse de sus adicciones y rescatar su vieja relación con Jennifer López.

