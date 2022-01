“Sí, en esta vida y en todas las vidas”: Megan Fox se compromete con Machine Gun Kelly

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz Megan Fox y el rapero y actor Colson Baker, mejor conocido como Machine Gun Kelly, anunciaron su compromiso tras año y medio de relación. Los futuros esposos se conocieron en el set de la película Midnight In The Switchgrass en marzo de 2020 y tiempo después comenzaron a salir. Por otro lado, Fox protagonizó el video musical de Bloody Valentine del rapero en mayo de 2020, cuando los rumores de su romance estaban por todos lados.

Cabe recalcar que la pareja se comprometió el 11 de enero de 2022, tal y como lo dieron a conocer en sus redes sociales, ya que ambos añadieron la fecha 1-11-2022.

Megan Fox y Machine Gun Kelly. La actriz Megan Fox se compromete con el rapero Machine Gun Kelly. / Foto: Getty Images

Machine Gun Kelly comparte foto del anillo de compromiso

Por su parte, Machine Gun Kelly, por medio de su cuenta de Instagram, compartió un video del anillo que usó para pedirle matrimonio a la actriz, en la cual se pueden ver dos piedras una que simboliza la piedra de nacimiento de Megan Fox y la otra que es la del rapero.

“Sí, en esta vida y en todas las vidas” bajo las mismas ramas bajo las cuales nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se casara conmigo. Sé que la tradición es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (mi piedra de nacimiento) engastados en dos bandas magnéticas de espinas que se unen como dos mitades de la misma alma, formando el oscuro corazón que es nuestro amor”.

Megan Fox comparte video de la propuesta de matrimonio

Por otro lado, Megan Fox, compartió un video de la propuesta de matrimonio en el cual se puede ver a los futuros esposos sellando su amor con un apasionado beso, y agregaron que regresaron al mismo árbol al cual fueron en 2020, la actriz agregó que en esta y otras vidas siempre le diría que sí al rapero.

“En julio de 2020 nos sentamos bajo este árbol. Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros pero embriagados del amor y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí y luego bebimos la sangre del otro”.