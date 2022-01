¿Qué enfermedad es la que padece la exestrella porno Jenna Jameson?

La exactriz porno Jenna Jameson atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su vida debido a complicaciones de salud que le han imposibilitado caminar. Su pareja dio a conocer la noticia días atrás a través de un video en la cuenta de Jenna.

“Actualización sobre Jenna. Hoy es su tercer día en el hospital. El hospital hizo pruebas de CT, MRI y Spinal Tap. Esperando para saber qué está pasando y cómo podemos tratarla para que pueda mejorar y sentirse mejor. Resulta que es el síndrome de Guillain-Barré. Estoy en el hospital de curación. ¡Gracias a todos por sus oraciones y buenos deseos!”.

Y posteriormente ella a través de un video contó todo al respecto de su estado de salud y cómo va el tratamiento para atender este síndrome.

En su cuenta en Instagram, a través de un video, contó qué es lo que ocurre con su estado de salud. “Hola chicos, en primer lugar, gracias por todo el amor y el apoyo a través de mis DM. Veo a todos y cada uno de ustedes, y lo aprecio. Los médicos sospechan del síndrome de Guillain-Barré y han comenzado mi tratamiento con IVIG”, escribió.

Al tiempo que desmintió que se trate de alguna reacción a una vacuna, pues especificó que no la ha recibido. “Estoy en el hospital y probablemente me quedaré aquí hasta que se complete el tratamiento. Espero estar fuera de aquí pronto. PD: NO obtuve el pinchazo ni ningún pinhazo. Esto no es una reacción al pinchazo. Gracias por su preocupación”, finalizó.

El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno poco frecuente en el cual el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios. Los primeros síntomas suelen ser debilidad y hormigueo en las extremidades.

Estas sensaciones pueden propagarse rápidamente y, con el tiempo, paralizar todo el cuerpo. La forma más grave del síndrome de Guillain-Barré se considera una emergencia médica. La mayoría de las personas con esta afección deben ser hospitalizadas para recibir tratamiento.