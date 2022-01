Jamie Lynn Spears rompe en llanto al hablar sobre Britney Spears y desmiente sus palabras

Tras unos meses de cumplirse el fin de la tutela que padeció Britney Spears por su padre Jaime Spears por 13 años, se mantienen los problemas familiares.

La princesa del pop se ha encargado de contar como su familia le dio la espalda en medio del yugo por el que la hizo pasar su padre e incluso ha lanzado algunas indirectas a su hermana Jamie Lynn Spears, quien se habría aprovechado de su dinero.

La hermana menor de Brit ha salido en su defensa y en busca de tratar de arreglar los problemas.

Jamie Lynn Spears contradice los dichos de su hermana

Aunque la intérprete de Toxic ha asegurado que no contó durante la tutela con su Jamie, esta asegura que siempre estuvo para ella.

Mientras promocionaba su libro Things I Should Have Said en una entrevista con la periodista Juju Chang, la también actriz no aguantó las lágrimas al ser cuestionada sobre la relación entre con la cantante.

La protagonista de Zoey 101 admitió que por el momento la relación con su hermana no es buena y que aparentemente hay malos entendidos entre ellas.

“Mi amor sigue ahí al cien por cien. Quiero a mi hermana. La he querido y apoyado, haciendo lo correcto por ella. Ella lo sabe, así que no sé por qué estamos en esta situación en este momento”, expresó. — Jamie Lynn Spears

La famosa decidió no dar mayor detalle sobre la razón por la que están distancias, sin embargo, aseguró que todo comenzó después de que publicara su libro biográfico.

De igual manera, dejó claro que cuando su hermana comenzó con la tutela ella no entendía mucho y que estaba por convertirse en madre.

“Cuando comenzó, yo tenía 17 años y estaba a punto de tener un bebé, así que no entendía lo que estaba pasando. Ni si quiera estaba centrada en eso. Estaba pensando en el hecho de que iba a ser madre con 17 años”. — Jamie Lynn Spears

A diferencia de las palabras de Britney quien menciona que su familia solo sacó provecho d la situación, Jamie afirmó que hizo todo lo posible por ayudar a la intérprete de Womanizer para que pudiera quedar libre de la tutela.