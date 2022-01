Actores coreanos que están robando suspiros en estas producciones disponibles en ‘streaming’

Los doramas coreanos han ido cobrando fuerza los últimos años por sus historias atrapantes, además, de su protagonistas quienes le han sacado a más de una suspiros mientras se deleitan con su actuación.

En el 2021 el éxito de Squid Game en Netflix y otras series, generó una ola de adeptos a las producciones asiáticas, llevando a la fama los actores que son igual de guapos que ídolos del K-Pop.

Ellos han alcanzado la fama con miles de seguidores y las constantes búsquedas.

Actores coreanos que conquistan en las pantallas

Song Kang

El actor contó con distintos proyectos en 2021 donde brilló y contó con el apoyo de sus fans. Uno de ellos fue ‘Nevertheless’, el cual aumentó aún más su popularidad.

Kim Seon Ho

Su trabajo más destacado en 2021 fue ‘Hometown Cha Cha Cha’, aunque al final tuvo algunos problemas personales que terminó afectándolo, sin embargo, sigue siendo uno de los más buscados y seguidos.

Song Joong Ki

Protagonizó Vincenzo, uno de los doramas más populares del año pasado. Sus fans quedaron fascinados con su actuación.

Lee Min Ho

El actor destacó con su actuación en ‘Pachinko’ así como sus distintos desfiles para Louis Vuitton.

Wi Ha Joon

Aunque ya contaba con una carrera como actor y modelo, ‘El Juego del Calamar’ lo llevó al reconocimiento a nivel mundial.

Lee Jong Suk

Lee regresó a la actuación luego de cumplir su servicio militar en enero de 2021 y emocionó a todos sus fans con su aparición en la película ‘Decibel’ y el drama ‘Big Mouth’.

Hwang In Yeop

El joven llevó su Carrera a la cima gracias a su participación en ‘True Beauty’ y próximamente se espera verlo en otras producciones que aún no han salido a la luz como ‘The Sound Of Magic’ y ‘Why Oh Soo Jae’.