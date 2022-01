Shakira le muestra a sus seguidores dónde está pasando sus vacaciones

Durante el inicio del 2022, son muchas las celebridades que siguen aprovechando para darle una pausa a sus apretadas agendas y tomar un respiro. Shakira no fue la excepción y se ha dejado ver a través de su cuenta de Instagram disfrutando en uno de los destinos soñados por miles de personas, los parques de Disney en Estados Unidos.

Con un post en el que muestra cuatro fotos en compañía de sus hijos Sasha y Milán pasando tiempo de calidad en familia dentro del parque ‘Magic Kingdom’, disfrutando de todos los atractivos que tiene este lugar para ofrecerle a sus visitantes. Eso sí, no se olvidó de usar uno de los accesorios más significativos de esta experiencia: las clásicas orejas de Mickey Mouse.

“Recuerdos inolvidables! No hay nada como la fantasía! @DisneyParks @WaltDisneyWorld. Unforgettable moments! We all need a little fantasy!”, fue el mensaje de la intérprete de ‘Antología’ para acompañar las fotos publicadas.

En el momento la publicación cuenta con más de 953.000 likes y múltiples comentarios de algunos de sus más de 71 millones de seguidores.

“Qué bonitas fotos en familia a disfrutar”, “Buena Shaki, saludos”, fueron algunas de las palabras que le regalaron a la intérprete.

Cabe resaltar que al llegar a los parques, la colombiana dio una pequeña entrevista donde aseguró que una de las atracciones que más le llamaba la atención conocer estaba la mansión embrujada. Así mismo, aprovechó para referirse al comportamiento de sus hijos, de los cuales se siente muy orgullosa.

“Estoy empezando a ver que son niños generosos, respetuosos y eso me hace sentir muy feliz”.

Vea aquí la publicación de Shakira aprovechando sus vacaciones: