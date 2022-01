Rooney Mara interpretará a Audrey Hepburn en su película biográfica

Después de casi 29 años del fallecimiento de la íconica actriz Audrey Hepburn, su vida será llevada a la pantalla grande. Rooney Mara será la actriz quien tendrá el privilegio de darle vida a la protagonista de “Breakfast At Tiffany’s” y “Roman Holiday”, todo esto conforme con Variety. En cuanto a la dirección, hasta el momento se sabe que Luca Guadagnino, conocido por la cinta “Call Me by Your Name” será el director de la película.

Audrey Hepburn. Audrey Hepburn en la grabación de "Breakfast At Tiffany's". / Foto: Getty Images. (Keystone Features/Getty Images)

Conforme con The Hollywood Reporter la biopic está siendo llevada a cabo por Apple Studios y el guionista Michael Mitnick. Es importante agregar que al darse a conocer la noticia muchos internautas hicieron mención a la actriz Lily Collins. Debido a que Collins es una gran fan de Hepburn además de tener un gran parecido con Audrey. Además los usuarios de las redes sociales comentaron que Collins en “Emily in Paris” se ha dedicado a vestirse como Audrey y a rendirle homenaje de forma constante.

Lily Collins. Lily Collins. / Foto: Gareth Cattermole/Getty Images. (Gareth Cattermole/Getty Images)

Rooney Mara le dará vida a Audrey Hepburn aunque los internautas no quieran

Ante la noticia del nuevo proyecto, Sean Ferrer, hijo de Audrey Hepburn se pronunció al respecto y dijo a Fox News que “él no estaba enterado de que harían una película de la vida de su madre”. No obstante agregó: “Rooney Mara es un deleite, suena a que hay mucho amor ahí”. Con ese comentario, Ferrer confirmaría que está contento con la elección final a pesar del disgusto del público.

Rooney Mara. Rooney Mara en los Premios Óscar en 2016. / Foto: Jason Merritt/Getty Images. (Jason Merritt/Getty Images)

Audrey Hepburn fue una actriz que en los años 50s y 60s dominaba la pantalla grande, pues es que no fue tan sólo su belleza lo que cautivó al público sino su gran talento para actuar. En “Breakfast At Tiffany’s”, Hepburn enseñó que no se tiene que ser millonaria para vestir bien, que se trata de buen gusto y estilo. Gracias a sus grandes actuaciones Hepburn recibió el Premio Óscar a Mejor Actriz, un Globo de Oro, así como el Premio Tony como Mejor Actriz de una obra de teatro. Lamentablemente, Audrey falleció a los 63 años a causa del cáncer de colón que padecía y algo que contribuyó a su deterioro de salud fue que fumaba tres cajetillas de cigarro diarias.