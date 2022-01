Kim asegura que relación de Kanye con Julia es solo para darle celos y “no está funcionando”

Kim Kardashian Kanye aún no supera a Kim

Kim Kardashian está viviendo uno de los momentos más felices y a la vez, más difíciles de todos tras su divorcio.

Y es que la famosa vive un romance con el comediante Pete Davidson, y la está pasando muy bien, así se evidencia en las fotos en las que aparecen juntos, e incluso hace unos días estuvieron de vacaciones en Las Bahamas.

Sin embargo, no todo es felicidad para ella, pues su ex, Kanye West parece que no la ha superado, a pesar de su supuesta relación con la actriz Julia Fox.

La semana pasada Kanye fue visto con la famosa celebridad cenando en un lujoso restaurante y luego alquiló la suite de un hotel y la llenó de regalos y ropa, y hasta fueron fotografiados muy románticos abrazándose y besándose.

Pero, parece que Kanye no está muy feliz con su nueva relación, y en realidad, todo es para darle celos a Kim y llamar su atención.

Esto es lo que piensa Kim Kardashian de la relación de Kanye West y Julia Fox

Una fuente cercana a Kim aseguró a The Sun que la socialité cree que todo se trata de una estrategia de Kanye para recuperarla.

“Kim piensa que es otro intento desesperado de ponerla celosa. A ella no le importa, está muy por encima de él en este momento, así que su pequeño juego no está funcionando. Todo lo que quiere ahora con Kanye es criar a sus hijos y que tengan una vida feliz”, dijo la fuente.

Así quedó claro que Kim no tiene ninguna intención de volver con su ex, y no le presta atención a lo que él haga.

La fuente también dijo que “Kim piensa que es cómico cómo Kanye pasó de pedirle una nueva oportunidad a dar a conocer a su nueva chica por toda la ciudad en cuestión de días. Ella sabe que no es serio y que son las típicas travesuras de Kanye”.

Además, según el medio Page Six, Kanye ha hecho muchos esfuerzos por perseguir a Kim a donde vaya en los últimos meses, por lo que Kim ha tenido que cambiar sus planes y está realmente cansada de la actitud de su ex.

“West voló a Miami para la víspera de Año Nuevo porque pensó que ella estaría allí con su nuevo novio Pete Davidson, quien presentaba un programa allí con Miley Cyrus, por lo que Kim se quedó en casa en California con los niños. Luego, según las fuentes, originalmente había planeado irse de vacaciones con Davidson a la República Dominicana a principios de enero. Pero Kanye, de 44 años, se enteró y estaba hablando de presentarse allí también, por lo que Kim, de 41 años, cambió en secreto el destino a las Bahamas”, dice el medio antes citado.