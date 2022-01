¿Fanático del rock de los 2000? Prepárese porque Paramore está trabajando en un nuevo disco

Aunque aún no hay nombre, ni fecha aproximada de lanzamiento, una de las agrupaciones insignia del rock de los años 2000 ha confirmado su regreso desde su última aparición en el año 2017 con el álbum After Laughter.

Liderados por Hayley Williams, Paramore volverá a sorprender a sus miles de fanáticos alrededor del mundo con nuevos sonidos, según confirmó la misma Hayley en una entrevista con Rolling Stone. Así mismo, confirmó que ya llevan dos meses trabajando en este nuevo disco.

Cómo no recordar a una de las bandas que marcó a toda una generación con canciones como ‘Missery Bussiness’ o ‘The Only Exception’.

Hayley Williams, Zac Farro y Taylor York grabarán por primera vez un disco, de principio a fin, como trío. También habrían revelado que empezaron trabajando en este nuevo proyecto en la ciudad de Nashville, pero que eventualmente se trasladaron a California para poder terminarlo.

Entre los adelantos que la banda reveló, se sabe que quieren mantener plena conciencia en su sonido, donde las guitarras reciban gran parte del énfasis, e incluso, “Zac pueda ser tan Animal como quiera en sus tomas con el instrumento”, haciendo referencia al baterista de ‘Los Muppets’.

Habrá que esperar aún algunos meses para el regreso de la banda, sin embargo, se espera que sea durante el 2022.