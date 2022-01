Ellas batallaron contra la infertilidad para convertirse en madres y lo lograron

Algunas famosas han visto empañado su deseo de ser madres luego de recibir la noticia por parte de sus médicos que no pueden concebir, sin embargo, ellas decidieron ir contra el pronóstico e intentarlo hasta lograrlo.

La infertilidad se ha mantenido como un tabú a lo largo de los años y muchas mujeres han sido criticadas por no poder concebir, pero el panorama ha ido cambiando gracias a que algunas celebridades han contado sus historias y alzado la voz para naturalizar este tema.

Dolor, rabia, incertidumbre y rechazo a sí misma es parte de los sentimientos que atraviesa una mujer al escuchar que es infértil.

Famosas que lucharon contra la infertilidad para ser madres

Ellas contaron lo que vivieron mientras intentaban tener descendencias.

Nicole Kidman

La reconocida actriz no ha tenido problemas en contar en varias oportunidades a la prensa lo que vivió durante su proceso para concebir junto al el cantante country Keith Urban.

“La fertilidad había sido como un viaje en montaña rusa para ella. Cualquiera que haya estado en la posición de desear un hijo conoce la decepción, el dolor y la pérdida que experimentas mientras lo intentas”, aseguró. — Nicole Kidman

Beyoncé

Antes de dar a luz a su hija Blue Ivy contó en el documental de HBO Life is but a dream que había sufrido un aborto, lo cual calificó como “la cosa más triste por la que había pasado nunca”.

La estrella incluso le dedicó una canción escrita por ella misma como terapia y durante una entrevista con Oprah Winfrey, mencionó que había decidido hacerlo público “por todas aquellas parejas que experimentan algo parecido”.

Kim y Khloé Kardashian

Durante uno de los capítulos del programa documental Keeping Up With The Kardashians emitido en 2015, Kim desveló que sufría un problema en el útero que complicaba las posibilidades de un segundo embarazo o tener una gestación de riesgo.

“Me quejé tanto de lo mucho que odiaba estar embarazada que nunca pensé que ahora estaría rogando por volver a estarlo”, confesó. — Kim Kardashian

A su historia se sumó su hermana Khloé, quien tras una larga búsqueda logró tener a su hija, True.

La diva ha mencionado que compartir “sus problemas de fertilidad ha ayudado a otras muchas mujeres”.

Sarah Jessica Parker

La protagonista de Sexo en Nueva York confesó que luego de darle la bienvenida a su hijo James Wilkie, en 2002, intentó durante años con su pareja, el actor Matthew Broderick, tener un segundo retoño pero no lo consiguieron por lo que decidieron buscar a sus mellizas por medio de un vientre en alquiler.

Adamari Lopez

La conductora luchó por ser madre luego de enfrentar el cáncer de seno, un divorcio escandaloso con el cantante Luis Fonsi y embarazos ectópicos.

Sin embargo, en 2015 recibió la bendición de ser madre con la llegada de su hija Alaia a quien llama “su milagro de Dios”.