Todas las infidelidades que aguantó Khloé Kardashian y prueban que aceptar la primera es recibir una segunda

Las relaciones se desmoronan cuando hay una infidelidad y aunque muchas deciden dar una segunda oportunidad solo afianzan una segunda traición.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson son prueba de ello, con las distintas infidelidades que ha tenido que soportar la empresaria del ex basquetbolista.

Recientemente, Tristan aceptó la paternidad de un tercer hijo que habría sido concebido durante su relación con la estrella de ‘Keeping Up With the Kardashians’.

Estas fueron las infidelidades que soportó Khloé Kardashian a Tristan Thompson

En 2016 iniciaron su noviazgo que se vio empañado tras conocerse que Jordan Craig, la ex de Tristan, se había convertido en madre de su primer hijo.

A pesar de ellos los recién enamorados continuaron su relación y un año después anunciaron que esperaban a su primer hijo juntos.

En abril comenzaron a circular unos vídeos del jugador besando a varias mujeres, había pasado solo un mes de que Khloé lo felicitara públicamente por su cumpleaños.

Una publicación de US Weekly, dio a conocer que el famoso contactaba a mujeres a través de su cuenta oficial de Instagram y se reunía con ellas.

Los rumores de las infidelidades se hacían cada vez más fuertes, según una fuente de People, Thompson le había sido infiel a Khloé en varias ocasiones.

Aunque los engaños seguían sonando, durante el nacimiento de su hija True confirmaron que seguían juntos y mencionaron que estaban asistiendo a terapia de pareja.

En 2019 le pusieron fin a su relación pero antes de ello enfrentaron una dura polémica familiar al conocerse que Tristan había besado a Jordan Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner durante una fiesta.

Un año después, en medio de la pandemia por el COVID-19 decidieron pasar la cuarentena junto a la pequeña True e incluso, Khloé sorprendió al público al revelar que estaba considerando tener con él un segundo hijo.

Finalmente, llegó la demanda de Maralee Nichols, la entrenadora personal del famoso, quien dio a conocer que estaba embarazada y le exigía una manutención para su hijo.

Aunque durante meses negó la paternidad, una prueba de ADN confirmó que él era el padre.