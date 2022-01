Te revelamos algunos secretos que desconocías de ‘Rebelde’

El remake de Rebelde llegó a Netflix para revivir una de las mejores épocas de producciones juveniles en las que su éxito fue imparable, tanto que traspasó fronteras y se lograron realizar innumerables versiones en Latinoamérica.

Por eso, si consideras que eres un verdadero fan desde su versión original mexicana, debes saber que tras cada lanzamiento se esconden una serie de curiosidades o secretos que pocas veces son develados, ya que forman parte de la clave del éxito de esta historia.

Sin embargo, ante el inminente furor que ha causado esta nueva generación de cantantes inscritos en el Elite Way School, te develamos algunos datos que pueden ser de tu interés y que podrás compartir con quienes al igual que tú se sienten atraídos por este tipo de producciones que incluso te motivan a luchar por tus sueños.

Curiosidades o secretos que desconocías de ‘Rebelde’

Lo primero que debes recordar es que a través de Rebelde, el público conoció por primera vez esta escuela de talentos que que desde su inscripción deben prepararse para asistir a la gran competencia en la que surgen las nuevas bandas que serán respaldadas por esta institución que valora a las nuevas generaciones musicales, pero no todo será fácil, pues existen miles de adversarios o fuertes competidores que se encargarán de hacer hasta lo imposible por empañar la carrera de quienes consideren a sus más próximos enemigos.

Pero, no todo es tan malo, pues también a través de esta trama se generan interesantes romances, así como alianzas dispuestas a luchar por sus sueños, así no resulten ganadores. Por eso, no puedes perderte esta nueva versión que además está aderezada con temáticas inclusivas, así como ligues más actuales y que te sorprenderán por su audacia. También hay diversos problemas que van más allá del bullying que te harán reflexionar sobre las actuales crisis existenciales que se viven en la etapa de la escolaridad.

Así que si eres un verdadero fan de esta serie, no te pierdas estos datos que quizás desconocías y que te harán entenderla aún más:

Su protagonista es una verdadera fan de RBD: Azul Guaita no solo sorprendió por su impecable participación como la famosa estrella pop que se suma a una institución en la que todos la dan como favorita, sino porque además, a través de su cuenta de Instagram publicó una fotografía en la que se muestra siendo tan solo una niña que admiraba plenamente a Anahí en su rol de Mía Colucci. En la imagen se muestra vestida con el uniforme emblemático de esta producción y abrazando a su estrella favorita.

Posee un director musical muy famoso: Rodrigo Vidal, voz líder del grupo Motel es quien se encargó de llevar la producción de esta trama que además motivó al nuevo elenco a crear incluso sus propias piezas musicales. Este destacado músico además, estuvo nominado a los Grammy Latinos.

Giovanna Grigio no habla nada español: La actriz que interpreta a Emilia realmente no habla bien el español. Ella debió tomar algunas clases para poder mantener sus diálogos en la serie. Incluso, se conoció que su compañero Alejandro Puente le ayudó a memorizar las palabras básicas y también le enseñó algunas frases en portugués.