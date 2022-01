La actriz y cantante estadounidense habló en entrevista para una revista de moda, sobre los efectos que tuvo para su estabilidad mental.

“Tengo problemas de depresión y ansiedad y me resultó difícil ser yo misma (...) No quería publicar nada en las redes sociales. (...) ¿Qué podía publicar o decir? Entonces se me ocurrió invitar a varias personas a entrar en mi Instagram para contar sus historias”, mencionó.

“hubo un momento en que Instagram se convirtió en todo mi mundo y fue realmente peligroso. (...) Cuando tenía 20, sentía que no era lo suficientemente guapa. Hubo un momento de mi vida en el que pensaba que necesitaba maquillaje y nunca quise que me vieran sin maquillar”., añadió.

“Tomarme un descanso de las redes fue la mejor decisión que he tomado para mi salud mental. (...) El odio innecesario y las comparaciones desaparecieron una vez que dejé el teléfono. (...) Ahora tengo una relación mucho mejor conmigo misma”, concluyó.

Y es que a mediados del 2021, Selena subió a sus redes sociales unas fotografías donde se mostró segura de sí misma, brindando apoyo a aquellas mujeres que se sienten acomplejadas con su cuerpo a sentirse empoderadas de sí mismas.

Sin duda, las redes sociales han contribuido para que muchas personas se sientan inseguras, pero Selena mediante movimientos sociales se ha enfocado en la salud mental para evitar caer en las trampas que muchas veces tienen las redes.

“Instagram se convirtió en todo mi mundo, fue peligroso” Selena Gómez