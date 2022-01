Adamari Lopez muestra su look más natural y le aplauden por dejar de lado el maquillaje

Adamari Lopez comenzó el año compartiendo un divertido video con sus seguidores por medio de redes sociales y sus fans le aplaudieron por mostrar un look más natural. Aunque la famosa ha demostrado su versatilidad para llevar una imagen glamurosa durante la transmisión de sus programas, dejó ver que cuando está en casa prefiere dejar de lado el maquillaje y se inclina por lo sutil.

Adamari Lopez presume su lado más natural

A finales del 2021, Adamari Lopez nos mostró algunos de sus atuendos más sensuales y elevados con su participación en diversos programas, como Miss Universo 2021. Sin embargo, aunque nos acostumbramos a ver a la actriz con prendas elegantes y maquillaje, cuando se encuentra lejos de las cámaras Adamari prefiere una apariencia más natural.

Por medio de un video en el cual hace lipsync de una canción, la famosa mostró su look mas sencillo, usando una playera color beige, jeans azules, sandalias transparentes y maquillaje natural. Su cabello estuvo peinado de raya de lado y lacio.

Anteriormente la conductora recibió el año bailando a lado de su hija Alaïa y demostrando lo mucho que la quiere. La pequeña demostró ser una gran bailarina al seguir a la perfección los pasos de salsa con su mamá. Sus fans señalaron que cada vez se nota más el parecido de la niña con Adamari.

“Mi hija @alaia , el amor más bonito que tengo”

Este fue un gran año para el dúo madre e hija, pues ambas pudieron posa juntas para protagonizar la portada de la revista People. Para esta ocasión viajaron a Orlando para posar dentro del parque de Disney y pasar un día muy divertido.

Más tarde en diciembre, Alaïa presumió uno de los regalos que recibió por parte de Santa Claus. Se trató de un pony tamaño real el cual avanza por medio de movimientos de la niña y con el cual se divirtió junto a Adamari.

“Mi princesa crece en tamaño pero su inocencia sigue igual y yo feliz que puede seguir disfrutando de regalos como este.”

Desafortunadamente la familia no pudo estar completa en Navidad, debido a que su papá, Tony Costa dio positivo a COVID un día antes y tuvo que quedarse en casa para evitar contagiar a Adamari y su hija. Sin embargo envió un emotivo mensaje para ella por medio de redes sociales.

“Me encanta tener estos bonitos recuerdos junto a mi princesa, para que ella siempre tenga memorias con sus papás. Desafortunadamente el COVID se interpuso estas navidades y esta mañana di positivo, por lo que hoy no podré estar a su lado ni mañana para ver su carita de felicidad abriendo sus regalos que tanta ilusión le hacen y tanto se merece por ser la mejor hija del mundo. Papi te ama con todo su ser y estoy realmente afectado por no estar a tu lado estos días. Aún así haré todo lo posible para que me sientas presente, cerca.”

Alaïa también disfruta de hacer videos junto a su mamá y ambas siempre se divierten y comparten algunos momentos con sus fans.