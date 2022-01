5 tendencias que se están imponiendo en TikTok este 2022

Este 2022 comenzó con todo en TikTok, por este motivo te mostramos cuáles son las nuevas tendencias que se están imponiendo en la red social de origen chino.

Filtro para ojos verdes

Uno de los filtros más utilizados es el conocido como “Kasat Mata”, el cual crea un color interesante en las personas que tienen ojos verdes.

Se han generado más de 200 mil videos con él y es muy fácil de usar.

Éste es un ejemplo:

“Da Ya Think I’m Sexy?”, de Rod Stewart

Se ha viralizado esta canción y se creó una coreografía, el propósito principal es presumir alguna situación de la vida cotidiana que te dé mucho orgullo.

Suma más de dos millones de videos publicados y lo más curioso es que el propio Rod Stewart se unió al trend junto a su familia, lo que ha generado cientos de comentarios de sus fans.

“Amanda baila con la banda”

Esta tendencia se creó gracias a la canción “Yo quiero quebrarte”, la cual retoma la parte de la letra que dice “Amanda baila con la banda”.

Es una de las más fáciles, pues consiste en compartir algún clip bailando o disfrutando en alguna fiesta.

“Title”, de Meghan Trainor

Este sencillo fue lanzado en 2015 y pertenece al álbum con el mismo nombre de la cantante estadounidense Meghan Trainor.

El trend consiste en realizar una coreografía acompañada de la parte de la letra que dice: “Then consider this an invitation to kiss my ass goodbye” (“Entonces considera esto como una invitación para que puedas besarme el trasero”).

Varios creadores de contenido lo usan para burlarse de alguna situación o demostrar que alguien no les importa.

Hacer videos con una voz de narrador

Algo que se ha puesto de moda dentro de la aplicación es crear videos con otras voces y agregar subtítulos, por lo que parece como si el narrador estuviera leyendo el texto y describiendo la situación.

Lo curioso que es al final, la lectura no es tan precisa, lo que hace que sea más divertido.

Algunos emplean las grabaciones del propio traductor de google para hacer sus creaciones.

Te dejamos con un ejemplo: