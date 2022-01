Los looks con los que Zendaya ha homenajeado a otras celebridades

Zendaya se convirtió en un Icono de la moda en el 2021 con sus outfits despampanantes y muy acertados para cada alfombra roja que desfilo.

La actriz incluso optó por homenajear a algunas celebridades recreando algunos de sus looks más emblemáticos.

Parte de su éxito lo tiene su estilista Law Roach, que le ayuda a sacarse el máximo partido en los eventos.

Los looks que ha recreado Zendaya

Beyoncé

Durante los BET Awards 2021, acaparó todas las miradas con un llamativo look tricolor de seda de Versace que ya había sido usado por Beyoncé en los BET Awards 2003.

El diseño del vestido color violeta, amarillo y púrpura portaba un gran escote infinito. La única diferencia es que en el 2003, Beyoncé lo lució con corte midi dejando sus piernas al descubierto.

Cher

Zendaya deslumbró con un vestido amarillo neón durante la entrega de los Oscar que hacía honor a la prenda que llevó Cher a mediados de los 70 en el programa de televisión con su nombre del que era protagonista.

El discurso de que todo en la moda vuelve es tan antiguo como válido, pero los guiños son más claros que nunca. Díselo a Zendaya y Dua Lipa, que lo mismo te homenajean a Cher, que a los vestidos de Versace de los 90. pic.twitter.com/XeuXe2iXQG — Cynthia (@cynth_sb) April 30, 2021

Modelos de los 90

Para los Green Carpet Fashion Awards de 2020, rindió homenaje a las súpermodelos Christy Turlington, Naomi Campbell y Cindy Crawford con un vestido elegante creación castaña de Gianni Versace.

Las divas de aquella época desfilaron esta prenda en distintas ocasiones. Se trata de un vestuario vintage creada en 1996, año en el que la actriz nació.

Linda Evangelista

Zendaya lo volvió a hacer para el estreno de la segunda temporada de Euphoria lució un vestido en blanco y negro creado por Valentino.

El mismo pertenece a la colección de Primavera 1992 de la firma italiana, que Linda Evangelista vistió sobre la pasarela con su inconfundible actitud.

Además, de su vestuario, sorprendió al llevar una melena roja para simular por completo el estilo que llevaba la modelo en los noventa.

La ex chica Disney no solo le ha hecho un guiño a algunos looks retros de grandes celebridades sino que también ha inspirado sus atuendos en sus personajes.

Así lo hizo durante el estreno de Spider-Man: No Way Home donde apareció con un perfecto vestido arácnido ajustado a su silueta.