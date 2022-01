Por denuncias de abuso sexual: eliminan escenas de Chris Noth en el final de “And Just Like That”

Chris Noth, acusado recientemente por varias mujeres por abuso sexual, fue retirado definitivamente de las escenas del episodio final de “And Just Like That”, la secuela de “Sex and the City” que se emite por HBO Max.

La decisión llega justo en el momento más crítico respecto de las denuncias que pesan sobre Noth, quien había aparecido en el primer episodio de la serie con su icónico personaje de John James “Mr. Big” Preston, quien en dicho capítulo del spin-off muere.

Los antecedentes de Noth

Si bien HBO Max declinó hacer comentarios respecto de la decisión de retirar todas sus escenas grabadas para el episodio final que se emitirá el próximo 3 de febrero, desde la producción de la serie afirmaron que “dicho metraje no saldrá” en el cierre de la sitcom, según reportó este jueves People.

El medio estadounidense recordó que en el inicio de la serie, apenas emitido el primer capítulo en octubre, y con Noth como protagonista, salieron a la luz pública tres denuncias de mujeres en contra del actor de 67 años por abuso sexual.

“Las dos primeras acusaciones aparecieron el mes pasado en un artículo de The Hollywood Reporter. Ambas mujeres compartieron relatos similares de cómo supuestamente las violó, pero Noth, que ha estado casado con Tara Wilson desde 2012, negó las afirmaciones y dijo que ambas interacciones fueron ‘consensuadas’ (...) cuando una tercera mujer lo acusó de agresión sexual en un informe del Daily Beast, Noth nuevamente negó que la situación hubiera ocurrido”, señala el medio, que enfatiza en su reportaje que la decisión de la producción de no usar las grabaciones de Noth en París junto a la protagonista Sarah Jessica Parker está en que ellas “no eran fundamentales para la serie”.