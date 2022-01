Mediante sus historias de Instagram, la creadora de contenido compartió con sus seguidores que tuvo que ser internada de nuevo en la clínica a causa de una fuerte caída en la ducha.

Hay que recordar que Nathalia Segura estuvo internada hace poco más de un mes debido a secuelas que tuvo en su cuerpo por un accidente. Ella misma en varias ocasiones ha mencionado que debe mantener precaución con golpes o caídas. Esta vez compartió en sus historias de Instagram su actual estado de salud.

“Ya estaba muchísimo mejor del dolor con el procedimiento que me habían hecho y me volví a lastimar con una caidita en la ducha. Me tocó volver... Acabo de salir de procedimiento con mi angelito el doctor que me tocó: Francisco Villalobos... Gracias por ser parte de este proceso tan difícil”, mencionó.

‘la segura’ de nuevo tuvo que ser hospitalizada