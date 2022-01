Hace poco más de un mes el creador de contenido Mauricio Gómez más conocido como ‘la liendra’ dio a conocer que su cuenta oficial de Instagram, cuenta por la cual generaba todos sus ingresos.

Además, Mauricio había decidido no intervenir en el regreso de su cuenta oficial debido al fallecimiento de su abuela, pero en esta ocasión sus seguidores decidieron preguntarle sobre la recuperación de la misma, a lo que el respondió “Sobre mi cuenta: la liendra, ayer nos respondieron y nos dijeron que estaban revisando, o sea toca esperar, pero todavía está ahí, no la han eliminado y las noticias malas son las que primero llegan entonces tengan fe como yo que eso no demora en aparecer”, respondió mediante un video en historias de su cuenta alterna @maur0gomez

Además sus seguidores le preguntaron sobre su estado de ánimo por perder esa cuenta, ya que algunos piensan que Mauricio sobre el tema, a lo cual respondió

“Yo estoy muy tranquilo. Pues al principio sí me dio muy duro, pero no, ya estoy contento, feliz, trabajando con lo que tengo, con esta segunda cuenta, con mucha fe de que va a regresar, pero muy tranquilo. Pues si la vida quiere que la cuenta se vaya, pues que se vaya; si es de venir, que venga. Estoy melo”, mencionó.

Incluso seguido a esas historias mostró un adelanto de lo que será su nuevo Penthouse, donde mostró su habitación completamente de color negro.

Cierre definitivo de la cuenta oficial de ‘la liendra’