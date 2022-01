Por esto es que Ryan Gosling y Eva Mendes nunca mostrarán nada de su vida en pareja ni como papás

Ryan Gosling es uno de los actores más asediados de la industria por su talento histriónico y carisma. Comenzó su carrera como estrella infantil en Mickey Mouse Club de Disney desde 1993 hasta 1995, al lado de Justin Timberlake, Britney Spears y Christina Aguilera. Desde entonces, siguió escalando a la cima, ganado gran reconocimiento con cintas como The Notebook, Drive, Crazy Stupid Love, La La Land aunque también ha incursionado en la dirección y producción cinematográfica.

A pesar de la gran popularidad que tiene, no suele dar detalles de su vida priva y mucho menos de su relación con la actriz Eva Mendes. Se conocieron en el set de la película The Place Beyond the Pines en 2011 y desde entonces han sido inseparables. Hoy tienen dos hijas: Esmeralda, de 7 años y Amanda, de 5.

Quizá su hermetismo ha sido una de las claves de su relación tan sólida o así lo ha dejado ver el actor en algunas entrevistas. Incluso ha afirmado que sus hijas no tienen idea de que tienen padres famosos.

En una reciente entrevista con la revista British GQ, Gosling habló de cómo ha sentido el paso del tiempo, especialmente viendo a sus hijas crecer. “Es algo en lo que pienso mucho ahora...están creciendo tan rápido que necesito vigilar el reloj como nunca antes”, dijo

El protagonista de Drive es tan cuidadoso con ellas que hará todo por no exponerlas a los reflectores, incluso si eso implica que sigan sin concoer lo que hace en pantalla. Por supuesto, esto ha sido complicado, ya que está por todas partes. Según relató, Esmeralda vio una escena de la pelea de su padre con Harrison Ford en el set de la película Blade Runner 2049 de 2017 y gritó “¡Estás ganando!” mitad de la toma.

Gosling explicó que sus hijas son demasiado pequeñas para ver la mayoría de sus películas exitosas y agregó que les resulta difícil entender qué es real.

En la entrevista con GQ, el actor confesó estar preocupado por sus hijas ya que la pandemia ha significado un golpe duro en su desarrollo social. “Nuestras hijas estaban en una edad difícil para no poder ver a otros niños e interactuar con la gente, a pesar de que Eva y yo hicimos nuestro mejor esfuerzo”.

Por su parte, Eva Mendes ha revelado cómo es que establece los límites entre su privacidad y vida profesional cuando se trata de dar detalles sobre su familia. “Hablaré de ellas, por supuesto, con límites, pero no publicaré fotos de nuestra vida diaria. Y como mis hijas aún son muy pequeñas y no entienden lo que significa publicar su imagen, no tengo su consentimiento. Y no publicaré su imagen hasta que tengan la edad suficiente para darme su consentimiento “.

“En lo que respecta a Ryan y a mí, nos funciona de esta manera, mantenernos en privado”, escribió la actriz en una publicación.

En una entrevista de 2015 con People, Gosling también habló con franqueza sobre cómo es su vida con Mendes y sus dos hijas. “Suena tan cliché, pero nunca supe que la vida podría ser tan divertida y tan grandiosa”, dijo. “Es el cielo. Es como caminar por un campo de flores todos los días. Vivo con ángeles”.