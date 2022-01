Morbius, la cinta de Marvel protagonizada por Jared Leto, retrasa su estreno por miedo a los contagios de Ómicron

El Covid-19 no ha dado descanso al mundo y una de las industrias más afectadas por el virus es la del entretenimiento, ahora, con la aparición de la nueva variante Ómicron, muchos eventos y estrenos se han empezado a retrasar. Una de las producciones que ha tenido este destino en Morbius, la esperada película de Sony protagonizada por Jared Leto.

Morbius llevará a la pantalla la historia del doctor Michael Morbius, a quien le da vida el ganador del premio Oscar Jared Leto, quien, en su búsqueda por curarse de una rara enfermedad sanguínea termina por infectarse a sí mismo con una forma de vampirismo. La película es la primera adaptación a la gran pantalla del personaje de Marvel Comics.

Luego de múltiples retrasos, Morbius sufre otro cambio en su fecha de estreno, esta vez debido al aumento de casos de Ómicron

Morbius, el vampiro viviente hizo su primera aparición en los cómics de Marvel en octubre de 1971, dentro del volumen #101 de The Amazing Spiderman. A partir de ahí se convirtió en uno de los personajes secundarios más recurrentes dentro del universo de Marvel, en especial con sus múltiples apariciones en las historias de Spiderman.

En cuanto a la adaptación cinematográfica, fue recibida de gran manera por parte de los fans, quienes además de disfrutar del personaje en los cómics, también lo vieron formar parte de la mítica serie animada de Spiderman transmitida durante los años 90. El encargado de dirigir la cinta es el sueco de ascendencia chilena, Daniel Espinosa.

La cinta está producida por Sony Pictures, quienes en 2021 estrenaron con críticas mixtas Venom: Carnage liberado y que por supuesto, están detrás de lo que fue evento cinematográfico del año, Spiderman: No Way Home, que inclusive luego del año nuevo sigue con una impresionante recaudación en taquilla.

Precisamente el enorme éxito internacional que está teniendo la tercera entrega de la trilogía conjunta entre Sony Pictures y Marvel Studios es lo que ha hecho pensar a muchos fans que la decisión de retrasar nuevamente la cinta protagonizada por Leto no parte totalmente de las preocupaciones por la nueva variante del Covid-19.

Muchos fanáticos han mencionado que probablemente Sony prefiera esperar a que el hype por Spiderman: No Way Home pase totalmente antes de estrenar Morbius, para así evitar que la película del querido superhéroe arácnido se coma también el posible éxito de Morbius, lo cual ya ha hecho con un par de películas en taquilla.

La nueva cinta del mexicano Guillermo del Toro, Nightmare Alley, la precuela de Kingsman, The Kings Man, Matrix: Resurrecciones y hasta la nueva película del aclamado director Steven Spielberg, West Side Story, han sido víctimas del monstruo de taquilla en el que se ha convertido Spiderman: No Way Home, por lo que, la estrategia de Sony es entendible.

Morbius vuelve a retrasar su estreno, cuál es la nueva fecha de estreno de la película de Marvel protagonizada por Jared Leto

A pesae de las especulaciones de los fans en todo el mundo, es posible que Sony si haya basado su decisión en el aumento de casos de Ómicron, ya que, no es el único evento o estreno que se ha retrasado y hasta cancelado luego de la llegada de la nueva cepa, la premiere presencial de The Book of Bobba Fett tambien fue retrasada.

Este sería ya el séptimo retraso que sufre la cinta, que inicialmente se estrenaría en verano de 2020. Ahora se ha anunciado que llegará a cines el 1 de abril de 2022.

