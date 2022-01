Kim le mostró su apoyo a Khloé tras infidelidad de Tristan y prueba que el amor de hermanas es poderoso

Khloé Kardashian vive un momento difícil en su vida, luego que su expareja Tristan Thompson admitiera que le fue infiel y tuvo un hijo con su entrenadora personal, Maralee Nichols.

No es la primera vez que el deportista le es infiel a la integrante Kardashian, pues la primera vez ocurrió justo días antes de dar a luz a su hija True.

Y a lo largo de su relación ha repetido este terrible comportamiento, a pesar que Khloé le ha dado nuevas oportunidades, por amor y por mantener a su familia unida.

Sin embargo, esta es la primera vez que el jugador de baloncesto le pidió disculpas públicas, y reconoció que la ha humillado en repetidas ocasiones.

“Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo. Tengo el mayor respeto y amor por ti. independientemente de lo que pueda pensar. De nuevo, lo siento muchísimo”, dijo Tristan a través de sus historias de Instagram.

Hasta los momentos la empresaria no se ha pronunciado por esta nueva infidelidad en redes, solo publicó una imagen en la que aparecía su hija con unos juguetes.

Kim Kardashian le muestra su apoyo de hermana a Khloé

Kim Kardashian le mostró su apoyo a su hermana en estos momentos difíciles con una foto publicada en sus redes.

En la imagen, en blanco y negro, aparecen Kim con sus hijos Chicago y Saint, y Khloé con su hija True en el estreno de la película Sing 2.

La socialité dejó un símbolo de infinito, demostrando que estará con su hermana siempre, y en cualquier momento que la necesite.

A lo que Khloé respondió con tres símbolos de infinito, agradeciéndole así a su hermana el apoyo demostrado.

“Amamos el amor de hermanas”, “que linda Kim, es la mejor hermana”, “aww amé este gesto de Kim”, “son las mejores hermanas”, y “somos todas team Khloé”, fueron algunas de las reacciones en redes.