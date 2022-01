Hermana de Britney Spears reacciona luego de que la cantante la dejara de seguir en Instagram

Luego de conseguir su tan deseada libertad, Britney Spears ha estado celebrando a lo grande, en especial a través de las redes sociales, donde se le ha visto compartir su felicidad con sus millones de seguidores, pero parece que detrás de todo esto, es su hermana, Jamie Lynn Spears quien parece estar siendo afectada.

Britney Spears and Jamie Lynn Spears feud: Everything to know https://t.co/etvAhu2i3c pic.twitter.com/1TmXQ3HcIr — Zyite.news (@ZyiteGadgets) January 3, 2022

Britney se mantuvo firme en su lucha contra la tutoría de su padre, James Parnell Spears. Pero la batalla legal que mantuvieron ambos también se extendió a otras personas, en especial a miembros de la familia de la princesa del pop. Tanto su madre, Lynne Spears como su hermana acabaron por verse señaladas por Britney en el tema de la tutoría.

Britney Spears deja de seguir a su hermana en Instagram, causando una enorme ola de odio en su contra

Recientemente la intérprete de “Born To Make You Happy” tomó la decisión de dejar de seguir la cuenta oficial de Instagram de su hermana, encendiendo las alarmas de los medios y causando revuelo entre sus fans. Esto, luego de que la misma Britney aclarase que su hermana había sido tan nociva y tóxica hacia ella como el resto de su familia.

Jamie Lynn Spears es la hermana menor de la cantante y por su parte también cuenta con su cuota de fama, en especial por haber sido la protagonista de la exitosa serie de Nickelodeon “Zoey 101″ y también por tener uno de los embarazos adolescentes más hablados de la década de los 2000, razón por la cual acabó la serie.

Con respecto a la situación que atravesaba su hermana mayor, Jamie decidió comentar al respecto durante la etapa más acalorada del juicio diciendo: “Pensaba que hasta que mi hermana pudiera hablar por sí misma y decir lo que necesitaba decir públicamente no era mi lugar y no era lo correcto”.

Pero, parece que Britney no ha estado muy convencida con sus declaraciones y luego de haberla dejado de seguir en redes sociales sus fans han empezado una campaña de terror en contra de Jamie Lynn Spears y sus hijos. Por lo que esta ha tenido que revelar lo sucedido y pedir que se cesen los ataques y el odio.

A través de sus historias de Instagram, Jamie publicó un mensaje de odio donde le deseaban mal abiertamente a ella y sus hijos, junto a este mensaje la actriz escribió “Esto es horrible. Ya estoy más que acostumbrada a recibir el amor y el odio de personas totalmente extrañas desde que tengo como 8 años”.

Jamie continuó con: “Al crecer he tenido que saber reconocer el odio y continuar sin darle a esas personas la atención que tanto quieren. Pero esta es una de esas cosas que no pueden obviar. Puede que no me ames, pero esto no debe ser tolerado bajo ninguna circunstancia y menos cuando se trata de niños menores de edad”.

La hermana de Britney Spears, Jamie Lynn Spears explota en las redes luego de que los fans de su hermana la bombardearan con mensajes de odio

Por suerte para la actriz, poco después de haber subido la historia, el usuario que envió el mensaje se encargó de ponerse en contacto directo con ella, pero esta vez para disculparse por tan “atroz” mensaje. La misma Jamie fue la encargada de hacer pública la disculpa hacia ella en otra historia de Instagram.

“La persona que me envió el mensaje se contactó conmigo para disculparse, pero no me malinterpreten, aún me parece atroz e inaceptable” escribió la hermana de Britney Spears en la historia.

