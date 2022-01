¡Feliz cumpleaños, Claudia Bahamón!

La reconocida presentadora colombiana Claudia Bahamón está cumpliendo años el día de hoy y fue ella misma quien se encargó de compartir a través de sus redes sociales un emotivo mensaje.

“Querida Claudia María, Felices 43!”, así titula el Instagram reel donde compartió algunas de sus primeras fotos, en su infancia. Se le puede ver con algunos de sus familiares y amigos.

Dentro del texto que acompaña la publicación, Claudia se dedica unas conmovedoras palabras donde destaca la valentía con la que ha afrontado toda su vida para poder llegar a ser lo que es hoy en día: Una de las presentadoras más respetadas de toda Colombia.

“Quiero decirte que nunca estarás sola, y que cuando tengas algún sentimiento de esos que te aceleran la respiración, recuerdes que me tienes a mí. Me siento orgullosa de ti, te admiro y respeto tu coraje y valentía y por todo lo que has logrado en tu vida.”, expresó Bahamón para darle inicio a su post.

A tan solo un par de horas de su publicación el reel ya cuenta con más de 13000 likes y múltiples comentarios de felicitación para la presentadora de MasterChef.

“Feliz cumple Claudia Maria! Que tu luz siga iluminando tu camino.”, “Feliz cumpleaños Claudia María”, “Descubriste los super poderes!! Eres grandiosa, Feliz cumpleaños”, fueron algunos de las palabras que múltiples personalidades del entretenimiento en Colombia y sus seguidores le brindaron a Claudia.

Vea aquí la publicación de cumpleaños de Claudia Bahamón:

Desde PUBLIMETRO Colombia le deseamos un feliz cumpleaños a esta gran presentadora.