Actor de ‘Rápido y Furioso’ denuncia mal servicio al cliente en Islas del Rosario en Cartagena

Luke George Evans, un reconocido actor de producciones como El Hobbit, La Chica del Tren, Furia de Titanes y La Bella y la Bestia, decidió pasar algunos días de su inicio de año en Cartagena y sus alrededores.

A través de sus historias, se lo vio muy molesto con el club de playa Bora Bora. Su mensaje fue el siguiente: “Han vendido nuestras camas reservadas a otras personas y no les importa en lo absoluto”.

Agregó también: “Solo les importa el dinero. La peor atención al cliente jamás vista”.

Instagram @thereallukevans

Respecto a la denuncia, el diario El Universal de Cartagena, decidió establecer contacto con el director comercial del lugar, quién aseguró que: “Nos sorprendió ese post que hizo. Él no llegó a pisar la isla o el establecimiento como tal. Ellos hicieron las reservas pero no se registraron las camas frente al mar que ellos habían reservado. Nosotros le explicamos al manager lo sucedido, se le ofrecieron varias opciones pero no las aceptó”.

En su paso por el caribe colombiano también se lo ha visto visitando Punta Arena, el volcán del Totumo y otros sectores del cordón amurallado.