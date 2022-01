Todas las veces que Anya-Taylor Joy ha enaltecido la mezcla de raíces que tiene

Anya-Taylor Joy se convirtió en una de las mujeres más importantes del espectáculo tras su protagónico en la serie de Netflix The Queen’s Gambit. Y aunque desde temprana edad inició con su propetedora carrera, ha sido su belleza, inteligencia y carisma con lo que se ha ganado el cariño de la gente.

La actriz es toda una caja de sorpresas pues ha demostrado en varias ocasiones la gran preparación que tiene. No sólo tiene un gran estilo y porte sino que también es una fanática de la literatura y le gusta aprender idiomas. Sus viajes por el mundo la han llevado a adentrarse en diferentes culturas y por supuesto, a tener una mayor empatía por las personas.

Recientemente Anya sorprendió con un viaje a Buenos Aires, Argentina, ciudad en donde creció y a la que le tiene un gran cariño.

“Esta foto fue sacada cinco minutes después de llegar a Buenos Aires por la primera vez en tres años. No podía para de llorar de la emoción . Esperemos que este año sea uno que nos deja unirnos con la gente y los lugares que queremos tanto.Un beso grande y feliz año a todos… cuídense”, escribió la actriz en una publicación de Instagram.

La también estrella de Last Night in Soho aprovechó sus días de descanso para visitar familia, pasear por Recoleta y conocer a sus seguidores argentinos. No sólo dio una lección sobre amar tus raíces sino también de humildad al permitir que los fans se acercaran a abrazarla y tomarse fotos con ella.

😍 SPOTTED✨ ¡Anya Taylor Joy está en Argentina! ✨



👉 La actriz llegó a Buenos Aires para pasar las fiestas junto a su familia, ¡y ya fue encontrada por algunas fans en la calle! pic.twitter.com/uGk1H9igqX — El Planeta Urbano (@elplanetaurbano) January 3, 2022

La actriz nació en Miami, en Estados Unidos pero se crió en Buenos Ares, Argentina antes de mudarse al Reino Unido a los seis años.

Han sido varias las ocasiones en las que expresa el gran amor que le tiene a ese país, además fue donde aprendió a hablar el español y el lugar donde le gustaría

“Tengo pasaporte americano [de Estados Unidos] y británico, y la residencia de Argentina. Esto me hace muy feliz porque me gustaría vivir en la Argentina de nuevo”, sentenció en una entrevista con InStyle.

Luego de dejar Buenos Aires y mudarse a Inglaterra, la actriz dijo que se sintió confundida y desplazada y que su hogar estaba en Argentina. Decidió durante dos años no aprender inglés con la esperanza de que sus padres la mandaran de vuelta a Argentina.

anya taylor joy maneja el español mejor que todos nosotros juntos, we love our: cheta pic.twitter.com/b3XJV94lvK — chino suarez (@spookytrolo) May 23, 2021

Entre las comidas preferidas de Anya están las típicas de aquel rincón del mundo como las empanadas, el pan de provolone y los churros con dulce de leche.

La actriz ha llamado mucho la atención por su historia familiar, la cual la entrelaza con otras culturas y países.

Su padre, Dennis Alan Taylor, es un exbanquero de origen argentino y escocés, y su madre, Jennifer-Marina Joy es una fotógrafa y diseñadora de interiores nacida en Zambia, con ascendencia inglesa y española. Esto le ha permitido a Anya conocer el mundo y aprender diferentes idiomas.

Ella le dijo a Graham Norton: “Aprendí a hablar inglés leyendo los libros de Harry Potter, así que, por tonto que parezca, esos personajes realmente fueron mis primeros amigos”.

A pesar de que siempre ha dicho lo orgullosa que está de toda esa mezcla, en la misma entrevista con InStyle admitió que llegó a sentir que “nunca perteneció del todo” a ningún lado.

“Crecí sintiendo que a la gente no le gustaba o no confiaba en mí porque no podían ponerme en una caja”, dijo Anya a la revista sobre sus primeros días.

“Siempre fui la chica argentina en Inglaterra. Yo era la chica inglesa en Estados Unidos. Yo era la extraña mezcla de ambos en Argentina, así que nunca pertenecí por completo ‘’, continuó.

A pesar de que le fue difícil adaptarse a la vida en Inglaterra, también ha dejado claro que es un país que le dio muchas oportunidades pues fue donde comenzó su carrera de modelaje.