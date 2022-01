Shawn Mendes se muestra vulnerable y demuestra que los hombres también sufren por las rupturas amorosas

Terminar una relación amorosa suele ser bastante doloroso para ambas partes si de verdad había amor.

Y aunque por mucho tiempo se ha pensado que siempre son las mujeres las que sufren más las rupturas, los hombres también cumplen su duelo.

Así lo ha demostrado Shawn Mendes quien se ha mantenido un poco ausente tras la separación con Camila Cabello y confesó que no está en su mejor momento.

El cantante decidió hacer un vídeo a sus fans para agradecer el apoyo que le han dado a su último tema publicado ‘It’ll be okay’.

“Veo muchos TikToks de personas llorando y emocionándose y esas cosas, y espero que eso se deba a que hay algo de verdad en la canción [’It’ll Be Okay’], y honestamente hay mentiras en ella”, continuó. Me siento muy orgulloso de esa canción y estoy muy agradecido de que ustedes se estén conectando con ella, y me siento tan agradecido de que la gente esté siendo vulnerable con ella y la gente simplemente se esté divirtiendo con ella”, agradeció.

— Shawn Mendes