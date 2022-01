La ex Miss Universo Paulina Vega ha sido considerada una de las mujeres más bellas de Latinoamérica y del mundo, y con su belleza a cautivado a muchos al rededor del mundo.

La barranquillera se hizo tendencia en redes sociales en las últimas horas debido a la respuesta que le dio a algunos usuarios que arremetieron contra ella por criticarla según ellos por su ‘extrema delgadez’ “Las críticas vienen, no importa que cuerpo tenga, lo que me importa al final es si estoy saludable o no”, reafirmando que es más importante verse sana, más allá de ser ‘delgada’.

Además cuando le preguntaron si seguía algún tipo de dieta ella respondió “Nunca he podido, ni siquiera durante la competencia del MU. Como lo que me provoque, solo trato que sea balanceado. Sé mucho de nutrición y me ha ido bien implementado algunos tips.”

Paulina Vega responde tras ser criticada por su cuerpo