Pasión de gavilanes: conoce a las parejas en la vida real de los protagonistas

Cuando se estrenó en 2003, la telenovela Pasión de gavilanes conquistó a los televidentes de principio a fin con los apasionados romances entre los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

Las intensas historias de amor que protagonizaron Norma y Juan, Jimena y Oscar y Sarita y Franco enamoraron a millones de telespectadores en todo el mundo.

Ahora, casi dos décadas después del estreno de la ficción, el sexteto protagónico volverá en febrero a las pantallas en una secuela con la que prometen volver a atrapar con sus relaciones.

Durante este tiempo, mucho ha pasado en la vida del clan Reyes-Elizondo, por lo que el público verá una dinámica distinta entre los eternos amantes que los cautivaron la primera temporada.

No obstante, así como estos personajes, los actores detrás de ellos también han vivido los últimos años sus propios romances en la vida real que superan la ficción.

Las parejas en la realidad de los protagonistas de Pasión de gavilanes

Aunque los avances de la segunda entrega de Pasión de gavilanes han probado que la química entre los protagonistas sigue intacta pese al paso de los años, la mayoría de estos histriones están enamorados en la realidad de sus respectivas parejas fuera de la ficción.

A continuación, te presentamos a los enamorados de los actores principales de la exitosa producción de Telemundo:

Danna García

Dentro del universo de Pasión de gavilanes, Danna García encarna a Norma Elizondo, una mujer completamente apasionada por Juan Reyes, interpretado por Mario Cimarro.

En la vida real, la actriz colombiana también lo está, pero del escritor y periodista español Iván González, con quien lleva más de ocho años de ejemplar relación.

Aunque la intérprete es muy reservada con respecto a los detalles de su idilio, comentó en una entrevista a la revista ¡Hola! Colombia que González es “todo lo que buscaba”.

“Es deportista, familiar, inteligente, con los pies en la tierra, soñador. Me da la seguridad y estabilidad en este medio de locura, es mi equilibrio”, confesó al medio, según recogió Pulzo.

Junto a su galán en el plano real, García cumplió su sueño de ser mamá con el nacimiento de Dante, su primer y único hijo, en 2017. No descartan casarse algún día.

Mario Cimarro

Por su parte, el actor Mario Cimarro también vive ilusionado un romance con la modelo y exmiss eslovaca Bronislava Gregušová, quien es 20 años menor que él.

El eterno Juan Reyes lleva tres años de relación con la joven en los que han demostrado que las diferencias de edad y culturales no representan un obstáculo para su amor.

Al contrario, el histrión ya le pidió matrimonio a Gregušová y ella le dio el sí en 2019. Hasta la fecha, se desconoce cuándo los tórtolos caminarán al altar.

En su tercer aniversario, el pasado mes de noviembre, el galán de 50 años encantó con la romántica publicación en Instagram que le dedicó a su amada.

“Porque de eso se trata. De esto se vive. De esto se come y se bebe, de esto se duerme y se sueña. Se trata de otoños como este de olores hechos hojas, de palabras hechas tú, ¡tres años!”, escribió flechado.

Michel Brown

En Pasión de gavilanes, el argentino Michel Brown encarna a Franco Reyes, un personaje que protagoniza una entrañable relación sentimental con la inolvidable Sarita Elizondo.

En el plano real, el corazón del galán también tiene dueña. Se trata de la reconocida actriz colombiana Margarita Muñoz, con quien está casado desde 2013.

Los histriones son muy recelosos de su intimidad, lo cual consideran clave en la solidez de su relación. No obstante, cuando ha tenido la oportunidad de hablar de su esposa, Brown se ha deshecho en halagos.

“Me encontré una gran mujer y creo que ella un gran hombre también. Somos muy amigos y disfrutamos mucho de estar juntos. Lo que se ve, que es poquito, es verdad, porque tampoco mostramos mucho de nuestras vidas”, destapó en entrevista citada por People en Español.

“Pero sí me gusta adularla y mostrar el pedazo de mujer que tengo. Me siento muy orgulloso”, expresó.

Asimismo, Michel ha reconocido sus diferencias como parte de lo que los hace un gran equipo. “Yo soy un poco más terrenal y Marga es un poco más mental”, explicó.

“Está bueno, porque cuando su mente se retuerce, yo la bajo a la tierra y cuando yo soy muy ‘no pasa nada, no pasa nada’, su mente me pone en un lugar donde me doy cuenta que sí pasan cosas, entonces somos un buen complemento”, añadió.

Actualmente, la pareja no tiene hijos, pero no desecha la idea de convertirse en padres en algún momento en el futuro.

Natasha Klauss

La luminaria detrás de Sara Elizondo, Natasha Klauss, también vive un dulce momento en el terreno amoroso con su pareja Daniel Gómez, con quien se comprometió a finales de 2020.

Tras dos fallido matrimonios, en los que procreó a sus dos hijas, la estrella volvió a darse una oportunidad en el amor con el empresario en plena pandemia.

“Un día, un lugar, una vez, una historia y un amor que llegó en pandemia. Gracias por mostrarme que pueden amarme bien y yo también puedo amar de la misma forma”, comentó en una publicación en Instagram cuando anunció su relación hace más de un año.

“El amor debe dar tranquilidad y paz. Es el mejor síntoma de que estás en el lugar correcto para que cuando vengan las tormentas esa paz sea la base para entender las turbulencias y esta vez decidimos darle la prioridad a Dios por encima de nosotros…”, dijo sobre su romance.

De acuerdo a medios, Klauss contó a la revista 15 minutos que tuvo dos ceremonias con las que bendijo su unión con su pareja. Sin embargo, la boda en sentido estricto tendría lugar en septiembre pasado.

Aunque no se sabe si este último rito para sellar el enlace se llevó a cabo pues se han mantenido herméticos al respecto, ambos no han dejado de mostrarse de lo más enamorados en redes sociales.

Por otro lado, en cuanto a la vida de Gómez, no se sabe mucho. Entre los detalles que se conocen sobre él, está el hecho de que tiene una hija de una relación previa.

Paola Rey

La actriz Paola Rey vive como Jimena Elizondo un desaforado romance con Juan Alfonso Baptista en la piel del volátil Oscar Reyes en Pasión de gavilanes.

Empero, fuera de los foros de grabación, la famosa está felizmente casada con el actor Juan Carlos Vargas, con quien conforma una de las parejas más estables de la farándula colombiana.

Los esposos se conocieron cuando protagonizaron la telenovela Montecristo en 2007. La química en el set traspasó los límites de la ficción y se dieron una oportunidad en el amor.

“Conocíamos nuestras carreras, pero no nos conocíamos personalmente, hasta que tuvimos la oportunidad de protagonizar la novela Montecristo y como a los 3 meses de haber iniciado las grabaciones empezamos a hablar y nos conectamos a todo nivel”, develó Rey a Gente Rosa.

De hecho, poco después de comenzar su relación, comenzaron a vivir juntos. “La verdad nos fuimos a vivir muy rápido juntos porque teníamos la certeza que teníamos algo muy lindo y valioso entre los dos”.

El noviazgo acabó con ambos caminando al altar en 2010. Hoy en día, con más de 10 años casados, los actores siguen tan enamorados como el primer día.

Asimismo, son los orgullosos papás de dos niños: Oliver y Leo, de 8 y 3 años, respectivamente.

En cuanto a Baptista, el actor venezolano es el único de los seis protagonistas que se encuentra aparentemente soltero a sus 45 años.