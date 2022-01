Debido a los retrasos causados por la ola de contagios de COVID-19 las grabaciones iniciales para esta sexta temporada tuvieron que posponerse, los hermanos Shelby están de regreso por última vez.

“Lo que estoy haciendo con la sexta temporada es continuar esa lucha que tiene Tommy Shelby (Murphy) en su oposición al fascismo. Lo que quería hacer es que cuando Tommy Shelby regresó de la Primera Guerra Mundial, estaba emocionalmente muerto. Estaba desconectado por sus experiencias y era un nihilista, amoral y haría cualquier cosa. Tenía un objetivo que era acumular dinero, pero cuando se encuentra con el fascismo, algo vuelve a la vida y decide que hay bien y mal. Y por eso dedica su tiempo a oponerse”, mencionó Steven Knight, creador de la serie.

“Y eso continúa en la sexta temporada y muchas, muchas otras cosas le sucederán a Tommy que el público no esperará. Creo que la tarea de escribir está más enfocada con cada temporada. He dicho esto antes, pero siempre he creído que es verdad cada vez. Y creo que esta vez es cierto: esto es lo mejor hasta ahora».

Además de los retrasos de las grabaciones debido a la crisis sanitaria, Helen Mcrory, la actriz que interpretaba a la Tía Polly falleció antes de que se pudieran reanudar las filmaciones, dejando a la expectativa cómo será el adiós del personaje dentro de la serie que se ha ganado aplausos de la crítica y los espectadores.

Conozca el nuevo adelanto de la última temporada de ‘Peaky Blinders’