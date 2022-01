“No te lo mereces”: las disculpas de Tristan a Khloé tras reconocer que le fue infiel una vez más y tuvo un hijo

Khloé Kardashian ha tenido una relación turbulenta y caótica durante más de 5 años con Tristan Thompson, llena de infidelidades por parte del jugador de baloncesto.

La primera comenzó justo antes de dar a luz a su hija True, y aunque la integrante del clan Kardashian le ha dado muchas oportunidades, el deportista sigue engañándola con otras mujeres.

El año pasado, la pareja había decidido darse otra oportunidad y hasta estaban pensando en tener otro hijo, pero todo se derrumbó, pues nuevamente le fue infiel con su entrenadora.

Hace unos meses Maralee Nichols, solicitó a Tristan la manutención infantil, asegurando que había sostenido relaciones sexuales con él en su cumpleaños, justo cuando había compartido con Khloé y estaba con ella.

Él trato de negarlo, y desmintió que fuera su hijo, pero este lunes, reconoció públicamente a través de sus redes que sí era el padre del hijo de Maralee Nichols.

“Hoy los resultados de la prueba de paternidad revelan que tuve un hijo con Maralee Nichols. Asumo la plena responsabilidad por mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar a nuestro hijo de manera amigable”, dijo el deportista en sus historias de Instagram.

Tristan Thompson se disculpa públicamente con Khloé por serle infiel una vez más

Además, el jugador le ofreció unas disculpas públicas a Khloé por engañarla nuevamente, asegurando que no se merece el daño que él le ha hecho.

“Khloe, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo. Tengo el mayor respeto y amor por ti. independientemente de lo que pueda pensar. De nuevo, lo siento muchísimo”, dijo Tristan.

Esto causó indignación en las redes sociales, pues no es la primera vez que lo hace, y lo tildaron como “poco hombre” y “descarado” luego de sus acciones.

“Esas palabras son NADA porque al final del día LO SIGUE HACIENDO, así es él y nunca va a cambiar”, “para mi esta disculpa es otra humillación, le deseo lo mejor a Khloé ojalá que se valore un poco más”, “ninguna mujer se merece esto”, “eres un descarado, con una mujer tan hermosa como Khloé y siéndole infiel tantas veces”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hasta los momentos, Khloé no se ha pronunciado a las disculpas, ni ha reaccionado a lo dicho por su expareja y padre de su hija.