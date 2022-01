La canción de Encanto que está como número 1 en el Top 50 de Spotify Estados Unidos

Esta película de Disney que ha sido inspirada en Colombia, ha tenido una gran acogida en diferentes países. Entre ellos, claramente el nuestro, y uno no muy esperado, Estados Unidos.

Su historia gira al rededor de los Madrigal, una familia colombiana con poderes mágicos que les son otorgados gracias a una vela que recibe la abuela de la familia, tras sufrir el asesinato de su esposo.

En ella, hay 2 personajes que han sido relegados por la familia por ser diferentes al resto, Mirabel, la protagonista, y la única Madrigal sin poderes, y su tío Bruno, cuya voz hace el comediante Alejandro Riaño.

Este último tenía como don el predecir el futuro a través de diferentes revelaciones que se le presentaban en un estado meditativo. Como no todas estas eran buenas, al informarlas a sus familiares, solían tomarlas muy mal, por lo que decidió dejarlos.

Desde que partió de la casa de la familia, todos dejaron de hablar de él, y cuando Mirabel se entera que es este quien puede ayudarla con el inconveniente por el que está pasando, empieza a preguntarles por su paradero.

De estas inquietudes nace la canción No Se Habla de Bruno, o en inglés We don´t talk about Bruno, que hoy es número 1 en el top 50 de Spotify Estados Unidos.

Spotify

Un tema interpretado por el caleño Mauro Castillo y la actriz Carolina Gaitán, en su faceta musical como La Gaita, en el que varios personajes tienen cameos, y que, según Romper, es un claro ejemplo de que los “villanos” siempre tienen las mejores canciones.

Escuche We Don´t Talk About Bruno aquí: