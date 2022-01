“Hasta allá no llegamos”, Carlos Torres responde a seguidoras que le sugirieron abrir cuenta de Onlyfans

Carlos Torres ha sido sin duda uno de los actores más cotizados dentro de la industria de la televisión en Colombia por su gran atractivo físico y talento actoral, pero sus fans también le siguen de cerca los pasos como uno de los galanes más solicitados entre las mujeres.

Carlos ha sido muy activo en redes sociales y esto lo ha llevado a estar más cerca de sus seguidores, y actualmente cuenta con más de 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Por esta misma red social muchas de sus seguidoras le comentaron qué tan viable sería que abriera su cuenta de Onlyfans la plataforma se caracteriza por el contenido para adultos que maneja, a través de suscripciones pagas.

“Hay un publico grande, sobre todo de mujeres que me piden que abra Onlyfans... jajaja hasta allá no llegamos, hasta allá no llegamos mi gente, pero si han escrito cosas muy interesantes, y en este 2022 los vamos a complacer”, mencionó en el video, decepcionando a todas las seguidoras que deseaban verlo en esta plataforma digital.

