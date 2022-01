Carolina Cruz celebra en redes la primera palabra de su hijo Salvador

En su última publicación de Instagram la presentadora compartió con sus más de 6 millones de seguidores los avances que ha tenido su hijo menor, Salvador.

Hoy Salvador dijo su primer palabra: mamá, yo se la había escuchado hace algunas semanas, pero pensé que estaba loca, hoy la volvió a decir de la nada, delante de todos. ¿Se imaginan lo que siento?”, escribió en la publicación. Sintiéndose orgullosa de este proceso.

“El proceso con Salva ha sido lento, pero seguro, sin afán, sin prisa. Me he gozado cada cosa y la he celebrado llena de gratitud”, afirmó. Hay que recordar que desde que la presentadora comunicó la condición de salud que tiene Salvador, Carolina no ha dudado en brindarle todo su apoyo, además que decidió crear una fundación donde puede ayudar a niños con la misma condición que su hijo.