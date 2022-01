Britney Spears rompió lazos con su hermana Jamie Lynn; deja de seguirla en Instagram

El 2022 podría ser uno de los mejores años para Britney Spears al disfrutar de su ansiada libertad (tras una ardua batalla legal con su padre Jaime Spears) y su esperada boda con su prometido Sam Asghari.

Para lograr su felicidad ha decidido dejar a atrás a su familia, en especial a su hermana Jamie Lynn Spears.

Recordemos que ha sido la misma Britney quien ha dejado claro que sus familiares se aprovecharon de su fama o se negaron a ayudarla, una de ellas su hermana.

En busca de su paz mental, la cantante rompió por completo los lazos con su hermana al dejarla de seguir en las redes sociales a pesar de ella aun la sigue.

Actualmente, Britney Spears sigue a menos de 50 personalidades del medio artístico, entre ellas se encuentra Selena Gomez, Demi Lovato, Paris Hilton, Noah Cyrus, Dua Lipa, Billie Eilish, Will Smith, Beyoncé, Jennifer Lopez y Lady Gaga.

Las diferencias entre las hermanas Spears se confirmaron tras la audiencia en la que Britney Spears comentó que pretendía demandar a “toda su familia” debido a que nadie se mostró dispuesto a apoyarla.

Sus declaraciones llevaron al paredón a Jamie Lynn quien fue rechazada por los fans de su hermana y aseguraron que solo se aprovechó de la tutela legal.

Para defenderse de los ataques, Jamie Lynn colgó un vídeo en 2021 donde habló por primera vez del proceso legal que enfrentó su hermana.

La actriz aseguró que estaba esperando que fuera su hermana quien hablara del tema por si misma.

“La única razón por la que no lo he hecho antes es porque sentí que, antes de que mi hermana pudiera hablar por sí misma y decir lo que sentía que necesitaba decir públicamente, que no era mi lugar y que no era lo correcto (...) Pero ahora que ella ha hablado con mucha claridad y dicho lo que tenía que decir, siento que puedo seguir su ejemplo y decir lo que siento que tengo que decir”, mencionó.

— Jamie Lynn Spears